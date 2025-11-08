  2. লাইফস্টাইল

ফেটে যাওয়া দুধ দিয়ে যা করতে পারেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ছবি-সংগৃহীত

অনেক সময় দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে ফেটে যায়। তখন মনে হয়-এতো দুধ একেবারে নষ্ট! ফেলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু জানেন, এই নষ্ট দুধ দিয়েও বেশ কিছু কাজ করা যায়। একটু বুদ্ধি খাটালেই ফেলে দেওয়া দুধ হয়ে উঠতে পারে বেশ উপকারী।
চলুন জেনে নেওয়া যাক নষ্ট দুধের কিছু ব্যবহার-

১. চিজ বানিয়ে ফেলুন
ফেটে যাওয়া দুধ দিয়ে ঘরেই বানাতে পারেন সুস্বাদু চিজ। দুধ ছানা কাটতে শুরু করলে এর মধ্যে অল্প ভিনিগার মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর চিজ আলাদা হয়ে যাবে। এবার চিজ গরম পানি থেকে তুলে লবণ পানিতে ধুয়ে নিন, যাতে টকভাব কেটে যায়। এবার সুতি পাতলা কাপড়ে মুড়িয়ে তিন ঘণ্টা ফ্রিজে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে ঘরোয়া চিজ। চাইলে সেই চিজ দিয়ে বানাতে পারেন স্যান্ডউইচ বা অন্য যেকোনো খাবার।

২. কেক বা প্যানকেক তৈরি করুন
ফেটে যাওয়া দুধ ফেলে না দিয়ে কেক বা প্যানকেক বানিয়ে ফেলুন । কেক বেক করার সময় মাখন বা ডিমের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন এই দুধ। এতে কেকের স্বাদ হবে একেবারে নতুন ও নরম।

৩.ক্রিম বানাতে পারবেন
ফেটে যাওয়া দুধ দিয়ে ক্রিম তৈরি করা সম্ভব। দুধের ছানা ও পানি আলাদা করে নিন। এরপর ছানাটি মিক্সিং বোল বা ব্লেন্ডারে মসৃণ করে ব্লেন্ড করুন যতক্ষণ না ক্রিমের মতো ঘন হয়ে আসে। চাইলে সামান্য লবণ বা মসলা মেশাতে পারেন। তবে মাথায় রাখবেন দুধ জ্বাল দেওয়ার আগে ফেটে গেলে কেবল সেই দুধই ক্রিম বানাতে ব্যবহার করা যাবে।

৪. গাছের যত্নে ব্যবহার করুন
নষ্ট দুধ গাছের সার হিসেবেও দারুণ কাজ করে। গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে দুধ দিলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া ইনডোর প্ল্যান্টের পাতাও পরিষ্কার করতে পারেন দুধ দিয়ে। এ জন্য দুধে তুলা ভিজিয়ে পাতায় মুছে নিন, দেখবেন গাছ ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

৫. আসবাবপত্র পরিষ্কারে
পুরোনো কাঠের আসবাবপত্রের উজ্জ্বলতা কমে গেলে ফেটে যাওয়া দুধে কাপড় ভিজিয়ে মুছে দিন। দেখবেন কাঠ আবার ঝলমল করে উঠবে। একইভাবে, আয়নাও দুধ দিয়ে মুছলে চকচকে হয়ে যাবে।

৬. রূপচর্চায় ব্যবহার করুন

রূপচর্চার ক্ষেত্রেও ফেটে যাওয়া দুধ বেশ কার্যকর। বাইরে থেকে এসে তুলাতে দুধ ভিজিয়ে মুখ মুছে নিন, এতে ত্বক হবে সতেজ ও উজ্জ্বল। এছাড়া এটি ত্বকের রোদে পোড়া দাগ তুলতে সাহায্য করে এবং ত্বকের ক্লান্তি দূর করে।

দুধ নষ্ট হলে আর ফেলে দেবেন না। রান্নাঘর থেকে রূপচর্চা-সবখানেই কাজে লাগাতে পারেন সামান্য বুদ্ধি দিয়ে, তাহলে এক ঢিলে অনেক কাজ হয়ে যাবে!

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

