লন্ডনের ঠান্ডা হাওয়ায় অপুর উষ্ণ স্টাইল স্টেটমেন্ট

লন্ডনের ঠান্ডা হাওয়ায় অপুর উষ্ণ স্টাইল স্টেটমেন্ট
লন্ডনের শীত মানেই কুয়াশার চাদরে মোড়া সকাল, ঠান্ডা বাতাসে জমে থাকা শহর আর একরাশ ধূসর আবহ। কিন্তু সেই শীতল পরিবেশেও উষ্ণতার ঝলক ছড়িয়ে দিলেন ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস। লন্ডনের পথে পথে তার সাম্প্রতিক কয়েকটি ফটোশুট যেন শীতের মাঝেও ফ্যাশনের উজ্জ্বল প্রদর্শনী।
তিন রঙের ভিন্ন মুডে সাজানো এই তিন লুক এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। প্রত্যেকটি ছবিতেই ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস, স্টাইল এবং সহজাত সৌন্দর্যের নিখুঁত মেলবন্ধন-যা প্রমাণ করে, শীতের ফ্যাশনে অপু বিশ্বাস এখন এক অনুপ্রেরণার নাম।
লন্ডন ব্রিজের ব্যাকগ্রাউন্ডে পাচিলের ওপর নির্ভার ভঙ্গিতে বসে আছেন অপু। পরনে অফ-হোয়াইট ওভারকোট, নীল স্ট্রাইপের পালাজ্জো ও সানগ্লাস-এই কম্বিনেশনে তিনি যেন ফ্যাশন ও শীত দুইয়েরই প্রতীক।
একদিকে উষ্ণতা, অন্যদিকে ঠান্ডার মৃদু স্পর্শ।
লন্ডনের আইকনিক লাল টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়ে অপু বিশ্বাস একদম হিপহপ ভাইবে হাজির। পরনে অফ-হোয়াইট ট্র্যাক সেট, ভেতরে সাদা ক্রপ টপ, তার ওপর মিলিয়ে নেওয়া জ্যাকেট ও সোয়েটপ্যান্ট।
হালকা মেকআপে মুখে সতেজতা, খোলা চুলে নরম বাতাসের দোল, আর পায়ে সাদা-ধূসর স্নিকার্স সব মিলিয়ে একেবারে কুল অ্যান্ড কমফোর্ট লুক।
এবারের সাজে রুচিশীলতার ছোঁয়া। কালো লং কোটের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন ট্রাউজার। প্যান্টে সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি কাজ যা দিচ্ছে লুকটিকে নতুন উচ্চতা।
ভেতরে মাস্টার্ড ইয়েলো টার্টলনেক টপ, যা ঠান্ডার মাঝে এনেছে এক উজ্জ্বল রঙের উষ্ণতা। সঙ্গে ক্রসবডি ব্যাগ ও খোলা চুলে নিখুঁত ভারসাম্য।
লন্ডনের শীতল সকাল, কুয়াশায় মোড়া রাস্তা আর অপু বিশ্বাসের এই তিন রূপ-সব মিলিয়ে যেন পর্দার বাইরের এক সিনেমাটিক মুহূর্ত।
জেএস/