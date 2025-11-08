রেড হট লুকে বলিউডের ফ্যাশন সেনসেশন
ফ্যাশনের মঞ্চে যখন সফট প্যাস্টেল কিংবা আইস শেডে ভরপুর মৌসুম, তখনও লাল রঙ নিজের প্রভাব হারায় না কখনো। ভালোবাসা, আত্মবিশ্বাস আর নারীত্ব সব মিলিয়ে লালের আবেদন যেন চিরকালীন। বলিউডের ফ্যাশনদেবীরা সেটাই আরও একবার প্রমাণ করেছেন তাদের লাল মিনি ড্রেসের স্টাইল স্টেটমেন্টে।
লিটল ব্ল্যাক ড্রেসের পর এখন ট্রেন্ড বলছে ‘রেড ইজ দ্য নিউ ব্ল্যাক।’ রোমান্টিক ডিনার থেকে ক্যাজুয়াল গেটটুগেদার; যেখানেই যান না কেন, এই ছয় বলিউড সুন্দরীর রেড মিনি লুক থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারেন অনায়াসেই।
যেখানে অন্যরা গ্ল্যামার খোঁজেন, কিয়ারা সেখানে আনেন শক্তির প্রকাশ। তার রেড ব্লেজার ড্রেস যেন নারীর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক।
স্লিভে ড্রামাটিক ফুল ডিজাইন আর ম্যাচিং লিপ কালারে কিয়ারার এই লুক নিঃসন্দেহে এক্সিকিউটিভ ও এলিগ্যান্ট দুয়ের নিখুঁত মিশ্রণ।
জেন-জি প্রজন্মের ফ্যাশন আইকন অনন্যা পান্ডে এবার হাজির হয়েছেন অল রেড কোরসেট ড্রেসে। স্ট্র্যাপলেস সুইটহার্ট নেকলাইনের এই সাটিন পোশাকটিতে রয়েছে লম্বা ট্রেন আর গোলাপের মোটিফ।
গলায় ফেব্রিক রোজ চোকার, পায়ে লাল হিল, আর লাল ঠোঁটে অনন্যার আত্মবিশ্বাসী হাসি সব মিলিয়ে তিনি যেন আধুনিক রাজকন্যা। স্লিক বান হেয়ারস্টাইল লুকে এনেছে রাজকীয় পরিশীলন।
লাল অফ-শোল্ডার মিনি ড্রেসে পূজা হেগড়ে যেন এলিগ্যান্সের সংজ্ঞা নতুন করে লিখেছেন। ফুলস্লিভ ড্রেসটির হল্টারনেক ডিজাইন ও স্ট্রাকচার্ড ফিট তাকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।
মেকআপ ও গয়নায় মিনিমাল টাচ রেখে পূজা প্রমাণ করেছেন চকচকে নয়, সিম্পলই কখনো কখনো সবচেয়ে গ্ল্যামারাস।
গ্ল্যামার ও এক্সপেরিমেন্ট দুটোকেই সমানভাবে সামলে নিতে জানেন জাহ্নবী কাপুর। সম্প্রতি তার পরনে দেখা গেল দৃষ্টিনন্দন ফিগার-হাগিং লাল মিনি ড্রেস, যার নকশায় আফ্রিকান শিল্পরীতির প্রতিফলন। পোশাকজুড়ে মানবমুখ, ঠোঁট ও চোখের মোজাইক মোটিফ যেন এক বিমূর্ত চিত্রকর্ম। আত্মবিশ্বাস আর শৈল্পিকতার এমন মেলবন্ধন খুব কমই দেখা যায়।
কৃতির মিনি ড্রেসে আছে ক্লাসিক ও আধুনিকতার নিখুঁত ভারসাম্য। হাই নেকলাইন, শিয়ার লং স্লিভস আর ফিগার–হাগিং সিলুয়েট সব মিলিয়ে লুকটিতে এক অদৃশ্য পরিমিত সৌন্দর্য। পায়ে সিলভার হাই হিল যোগ করেছে পরিশীলিত এক ঝলক।
বলিউডের নতুন প্রজন্মের স্টাইল সেনসেশন রাশা থাডানি হাজির হয়েছেন স্ট্র্যাপলেস রেড মিনি ড্রেসে। পোশাকটির থ্রিডি ফ্লোরাল অলংকরণ, রাফল হেমলাইন আর ফিগারহাগিং কাটে তৈরি হয়েছে এক ড্রামাটিক অথচ ফ্রেশ লুক। তার এই উপস্থিতি বলে দেয় বলিউডের গ্ল্যামার–রানওয়েতে নতুন তারকা জ্বলছে।
লাল রঙের ভেতরে যেমন থাকে আবেগের উষ্ণতা, তেমনি থাকে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। এই ছয় বলিউড সুন্দরী তাদের পোশাকে সেই দুই দিকই প্রকাশ করেছেন অনায়াসে। তাই বলাই যায়, ট্রেন্ড পাল্টায়, মৌসুম বদলায় কিন্তু লাল কখনো পুরোনো হয় না; সে রয়ে যায় নারীত্বের চিরন্তন রঙ হয়ে।
জেএস/