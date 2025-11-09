ভিনটেজ ওয়েস্টার্ন রূপে মোহময়ী বুবলী

ভিনটেজ ওয়েস্টার্ন রূপে মোহময়ী বুবলী
মেকওভার জগতে এখন সবচেয়ে আলোচিত নামগুলোর একটি আকলিমা’স বিউটি পার্লার। প্রতিবারই নতুন এক থিমে চমক দেখান এই স্যালনের কর্ণধার আকলিমা খান। তার সৃজনশীল ছোঁয়ায় নান্দনিকতার নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে যেন বারবার। এবার তার মেকওভারে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে ধরা দিলেন ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম বুবলী।
সাম্প্রতিক ফটোশুটে বুবলী যেন সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে চলে গেছেন ক্লাসিক ওয়েস্টার্ন যুগে। তার উপস্থিতিতে মিশে গেছে অভিজাত্য, সৌন্দর্য আর একটুখানি রহস্যের আবেশ।
কালো রঙের পূর্ণদৈর্ঘ্যের ককটেল ড্রেসে বুবলীকে দেখাচ্ছিল নিখুঁত অভিজাত। সাদা পয়েন্টেড পাম্পসের সঙ্গে কালোর বিপরীতে রঙের ভারসাম্যটা তৈরি করেছে দারুণভাবে। ড্রেসের স্ট্র্যাপলেস কাটে যেমন আত্মবিশ্বাস, তেমনি ঝরে পড়েছে নারীত্বের মোলায়েম আবেদন।
তার মাথায় কালো বনেত ক্যাপ-যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সূক্ষ্ম নেট, ফুলেল ফেব্রিক ও ফো পার্লের নিখুঁত কারুকাজ। পুরনো দিনের ইউরোপীয় লেডিদের সেই রাজকীয় সৌন্দর্যের ছোঁয়া যেন মিলছে বুবলীর এই লুকে।
বডিস অংশে সাদা গ্যাদার্ড ফেব্রিকের বড় ফুলেল ডিটেইলিং, হাতে সাদা নেটের গ্লাভস, সব মিলিয়ে তিনি যেন এক জীবন্ত পেইন্টিং।
অ্যাকসেসরিজেও থাকছে অনন্য সমন্বয়। কানে বড় সাদা পাথরের স্টাড, চোখে হালকা লেন্স যা পুরো মুডটিকে করেছে আরও স্বপ্নময়। মেকওভারে ব্যবহৃত হয়েছে সেমি-ম্যাট ন্যুড গোলাপি লিপ কালার, যা দিয়েছে কোমল ও প্রাকৃতিক ফিনিশ।
চোখে স্মোকি ভাব না রেখে রাখা হয়েছে নরম সাদা লাইনারের হালকা টাচ ও হালকা মাসকারা একটি ফ্রেশ, সফট ওয়েস্টার্ন গ্ল্যাম। ফটোশুটের সেটেও সেই ভিনটেজ ভাব বজায় রাখা হয়েছে। গাড়ি থেকে শুরু করে ব্যাকগ্রাউন্ড সবকিছুতেই আছে পুরনো দিনের এক রহস্যময় আবেদন।
বুবলীর এই ফটোশুট যেন শুধু ফ্যাশন নয়-একটা সময়, এক অনুভব, এক ক্লাসিক স্টাইল স্টেটমেন্টের প্রতিচ্ছবি।
জেএস/