শীতের যেসব সবজি নিশ্চিন্তে খাবেন ডায়াবেটিস রোগীরা

শীতের যেসব সবজি নিশ্চিন্তে খাবেন ডায়াবেটিস রোগীরা
শীতকাল মানেই বাজারে নানা রকম সবজি। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের সবসময়ই একটু ভেবেচিন্তে খাবার নির্বাচন করতে হয়। কারণ কার্বোহাইড্রেট ও গ্লাইকেমিক ইন্ডেক্স বেশি হলে রক্তের শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
তাই শীতের মৌসুমে এমন সবজি বেছে নেওয়া উচিত যা কম কার্বোহাইড্রেট, উচ্চ ফাইবার ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ। চলুন জেনে নেওয়া যাক শীতের কোন কোন সবজি ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যকর-
১. ব্রকলি
ব্রকলি কম ক্যালরি, ফাইবার ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। ফাইবার রক্তে শর্করার শোষণ ধীর করে, যা রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষের ক্ষতি কমিয়ে হার্টের স্বাস্থ্যও রক্ষা করে। রান্না বা স্টিম করলে পুষ্টিগুণও প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে।
২. ফুলকপি
ফুলকপি কম ক্যালরি ও কম কার্বোহাইড্রেটযুক্ত। ফোলেটের ভালো উৎস হওয়ায় গর্ভবতী নারী ও শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়ক। এছাড়া এতে থাকা ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং দীর্ঘসময় পেট ভরা রাখে। তবে কিডনির সমস্যা থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
৩. শাক
পালং শাক, লাল শাক ও সরিষার শাকে শর্করা কম এবং ফাইবার সমৃদ্ধ। এগুলো হজম ভালো রাখে, অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
৪. শিম বা বীনস
শিম বা বীনস প্রোটিন ও ফাইবারে সমৃদ্ধ। এগুলো দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, অতিরিক্ত ক্ষুধা কমায় এবং রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
৫. মুলা ও গাজর
মুলা ও গাজরের গ্লাইকেমিক ইন্ডেক্স কম। ভিটামিন এ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় চোখ, ত্বক ও স্নায়ুর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়ক। তবে অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত।
তবে আলু, মিষ্টি কুমড়া বা করলা বেশি মাত্রায় খেলে রক্তের সুগার হঠাৎ বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে সবজি যতটা সম্ভব কাঁচা বা হালকা সেদ্ধ করে খাওয়া উচিত।
সূত্র: হাভার্ড টি.এইচ. চ্যান পাবলিক হেলথ স্কুল, আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন
