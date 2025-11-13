শুকনো চালের গুঁড়ায় চিতই পিঠা, যেভাবে হবে একদম পারফেক্ট

শুকনো চালের গুঁড়ায় চিতই পিঠা, যেভাবে হবে একদম পারফেক্ট
শীতকাল মানেই পিঠা-পায়েসের উৎসব। নতুন গুড়ের ঘ্রাণে যখন চারদিক ম ম করে, তখন গরম গরম চিতই পিঠা খাওয়ার আনন্দই আলাদা। তবে আজকাল ব্যস্ত জীবনে চাল ভিজিয়ে গুঁড়া করার সময় কোথায়। তাই অনেকে বাজার থেকে শুকনো চালের গুঁড়া কিনেই কাজ চালান। কিন্তু সমস্যা হলো এই গুঁড়ায় পিঠা ঠিক মতো ফুলে ওঠে না বা নরম হয় না। তবে একটু কৌশল জানলে শুকনো চালের গুঁড়াতেও দারুন চিতই পিঠা তৈরি করা যায়। চলুন দেখে নেওয়া যাক এর সহজ রেসিপি-
উপকরণ
১. শুকনো চালের গুঁড়া ১ কাপ
২. রান্না করা ভাত একমুঠো
৩. হালকা গরম পানি প্রায় ১ কাপ
৪. লবণ স্বাদমতো
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে একটি বাটিতে শুকনো চালের গুঁড়া নিন। তাতে অল্প অল্প করে হালকা গরম পানি মিশিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ রেখে দিন যাতে গুঁড়াটি একটু ফুলে ওঠে। এবার এই মিশ্রণটি ব্লেন্ডারে ঢেলে একমুঠো রান্না করা ভাত দিন। ভালোভাবে ব্লেন্ড করে মসৃণ ব্যাটার তৈরি করুন। ব্যাটারটি খুব ঘন বা বেশি পাতলা যেন না হয়, মাঝারি ঘনত্বে রাখুন। শেষে স্বাদমতো লবণ মিশিয়ে নিন।
এখন চিতই পিঠার খোলা বা প্যানটি চুলায় বসিয়ে গরম করুন। একটি ভেজা, পরিষ্কার সুতির কাপড় দিয়ে খোলাটি মুছে নিন-এতে পিঠা আটকে যাবে না। গরম খোলায় এক লাডল ব্যাটার ঢেলে ঢাকনা দিন। ২-৩ মিনিট পর পিঠাটি সেদ্ধ হয়ে এলে তুলে ফেলুন। ব্যাস হয়ে গেলে মজাদার চিতই পিঠা।
পরিবেশন পরামর্শ
বিভিন্ন ধরণের ভর্তা, হাঁস বা গরুর মাংস, খেজুরের গুড়, নারকেল কুঁচি বা দুধের সঙ্গে পরিবেশন করলে এর স্বাদ আরও বেড়ে যাবে। এইভাবে বানালে শুকনো চালের গুঁড়াতেও হবে নরম, ফোলানো আর সুস্বাদু চিতই পিঠা-যা শীতের সকালকে করে তুলবে আরও মজাদার।
