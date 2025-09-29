  2. লাইফস্টাইল

ওজন কমাতে চাইছেন? ডায়েটে রাখুন জাহ্নবীর কিটো পরোটা

প্রকাশিত: ০৩:১৯ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

ওজন ঝরাতে চাইলে প্রথমেই মাথায় আসে খাবার কমিয়ে দেওয়ার কথা। অনেকে ভেবে নেন, মিষ্টি, ভাজাভুজি, ভাত কিংবা রুটি-সবকিছুকেই বিদায় জানাতে হবে। তার বদলে খেতে হবে কিনোয়া, ওট্‌স বা ডালিয়ার মতো খাবার, যেগুলোর স্বাদ হয়তো পছন্দের তালিকায় থাকে না। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, স্বাস্থ্যকর খাবার মানেই যে স্বাদহীন হতে হবে, এমন নয়। বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরও তাই মনে করেন। তিনি খেতে ভীষণ ভালোবাসেন।

এক সাক্ষাৎকারে জাহ্নবী বলেন, ‘আমি খেতে ভীষণ ভালোবাসি। খাওয়া ছাড়তে পারব না, তাই কী ভাবে খাবারকে স্বাস্থ্যকর করা যায়, সেটাই ভাবতে থাকি। আমি এক ধরনের গ্লুটেন ফ্রি পরোটা বানাই, যা প্রোটিনে ভরপুর। ময়দা কিংবা আটার নয়, আমি পরোটা বানাই কাঠবাদাম কিংবা তিসির আটা দিয়ে। আমি এই পরোটার নাম দিয়েছি ‘কিটো পরোটা’।

কিটো পরোটার রেসিপি

কাঠবাদাম বা তিসির আটা নিয়ে তাতে সামান্য লবণ দিয়ে মেখে নিন। আলাদা করে পনির নিয়ে নিন। এবার একটি কড়াইয়ে সামান্য তেল গরম করে তাতে দিন পেঁয়াজকুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, লবণ ও গরমমসলা। এরপর পনির ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিন।

এবার মেখে রাখা আটা ছোট করে বেলে বাটির মতো আকার করুন। এর ভেতর পনিরের পুর ভরে দিন। আলতো করে বেলে নিন এবং ঘি মাখানো তাওয়ায় দু’পিঠ সেঁকে নিন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেলো জাহ্নবীর কিটো পরোটা, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি খাওয়ার আনন্দও দেবে।

