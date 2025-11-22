ব্ল্যাক ড্রামায় মুগ্ধতা ছড়ালেন সুনেরাহ

ব্ল্যাক ড্রামায় মুগ্ধতা ছড়ালেন সুনেরাহ
ফ্যাশন সেন্সে বরাবরই সাহসী ও পরীক্ষাধর্মী অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল। যে কোনো পোশাকে ভিন্ন আভা ছড়ানোর ক্ষমতা তার জন্মগত। সাম্প্রতিক এক ফটোশুটে আবারও দেখা মিলল তার সেই আধুনিক, বোল্ড ও আকর্ষণীয় উপস্থিতির পুরোটা জুড়ে যেন ব্ল্যাকের নাটকীয় দ্যুতি। এইবারের পার্টি লুকটি ওয়েস্টার্ন টোনে সাজানো হলেও সুনেরাহর উপস্থিতি তাতে যোগ করেছে অতিরিক্ত ইন্টেনসিটি। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো মাত্রই বোঝা যায়, আত্মবিশ্বাসই তার সবচেয়ে বড় স্টাইল স্টেটমেন্ট।
সুনেরাহর পুরো সাজে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তার ব্ল্যাক শিমারি ব্লেজারটি। হাতার প্রান্তে যুক্ত নরম পালকের টেক্সচার লুকটিতে এনেছে একধরনের থিয়েট্রিকাল এলিগেন্স। বর্তমান পার্টি মৌসুমে এই ধরনের ফেদার কাফ ব্লেজার যে দারুণ ট্রেন্ডি, তিনি তা আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন।
ভেতরের পোশাকেও ছিল ঝলমলে ছোঁয়া। সিলভার টোনের ক্রপ টপ, যার ওপরের স্তরে দেওয়া শিমারি নেট ওভারলে পুরো সাজেই এনে দিয়েছে বিশেষ আবেদন। ব্ল্যাক হাইওয়েস্ট টেইলরড শর্টস পুরো আউটফিটে তৈরি করেছে স্মার্ট ও নিখুঁত ভারসাম্য।
সুনেরাহর হেয়ারস্টাইল ছিল নরম, ভলিউমাস ওয়েভে সাজানো-যা তার মুখের গড়নকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। লম্বা ক্রিস্টাল স্টেটমেন্ট দুল তার পুরো গ্ল্যাম লুকে যোগ করেছে আলোকোজ্জ্বল মাত্রা।
মেকআপে ছিল সফট গ্ল্যামের পরিমিত ছোঁয়া চোখে শিমারি আইশ্যাডো, আইলাইনার ও মাসকারার সমন্বয়, ঠোঁটে লালঘেঁষা ন্যুড লিপগ্লস আর হাতে লাল নেইল–পলিশ। সব মিলিয়ে ক্যামেরায় যেন উঠে এসেছে এক নতুন, আরও আত্মপ্রত্যয়ী সুনেরাহ।
জেএস/