জানেন কি এখন মিনিমাল লুক কেন হট ট্রেন্ড?
ফ্যাশনের দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত নতুন ট্রেন্ড আসে, আবার চলে যায়। কিন্তু আজকাল যেখানে ভীষণ ঝলমলে, ভারী সাজপোশাক আর চোখ ধাঁধানো মেকআপের ভিড়, সেখানে হঠাৎ করে উঠে এসেছে এক নতুন স্টাইল ‘মিনিমাল লুক’। হালকা মেকআপ, সরল পোশাক, কম অলংকার আর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস-এই সংমিশ্রণই এখন ফ্যাশনপ্রেমীদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করছে।
মিনিমাল লুক শুধু একটি স্টাইল নয়, এটি এক ধরনের জীবনধারা, যেখানে সরলতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আরামদায়ক, ব্যবহারিক এবং দেখতে নিখুঁত-এই তিনই কারণ মিলিয়ে এখন এই লুক সব জায়গায় হট ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে।
ঝলমলে পোশাক, ভারী মেকআপ কিংবা চোখ ধাঁধানো অলংকারের ভিড় পেরিয়ে মানুষ এখন খুঁজছে স্বাভাবিকতা, খুঁজছে প্রশান্তি। সেই খোঁজ থেকেই উঠে এসেছে নতুন এক ফ্যাশন ধারণা ‘মিনিমাল লুক’। এ যেন ফ্যাশনের মূলে ফিরে যাওয়া; যেখানে মূল কথা হলো কমেই পরিপূর্ণতা।
মিনিমাল লুকের জনপ্রিয়তা বেড়েছে ঠিক তখনই, যখন মানুষ বুঝতে শিখেছে-নিজেকে সুন্দর দেখাতে কৃত্রিমতার প্রয়োজন নেই। হালকা বেস মেকআপ, সূক্ষ্ম আইলাইনার, ন্যুড লিপশেড আর সাজে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া-এই সামান্য বিষয়গুলোই এখন সবচেয়ে বড় স্টেটমেন্ট।
ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নিজের উপস্থিতি দেখাতে চায়, সেখানে মিনিমাল লুক যেন এক শান্ত আশ্রয় যেখানে চোখে লাগে না, কিন্তু মন ছুঁয়ে যায়।
এই লুকের আরেক বড় কারণ হলো আরাম। ভারী পোশাক বা ঘন মেকআপের তুলনায় মিনিমাল লুকে সহজে থাকা যায় আর আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ পায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেমন: একটি সাদামাটা কটন শাড়ি, খোলা চুল, ন্যুড লিপস্টিক আর ছোট দুল-এমন সাজেই একজন নারী হয়ে উঠতে পারেন আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় ও পরিপাটি।
অভিনেত্রী থেকে অফিসগার্ল-সবাই এখন বুঝে গেছেন, আরামই আসল স্টাইল। ইনস্টাগ্রাম, টিকটক কিংবা ইউটিউবে ‘নো মেকআপ লুক’ বা ‘ডিউই স্কিন’ এখন বিশাল জনপ্রিয়। ফিল্টারবিহীন ছবিও এখন এক ধরনের সৌন্দর্যের বার্তা দিচ্ছে, ‘নিজের মতো থাকাই আসল গ্ল্যামার।’
বাংলাদেশের অনেক তারকাই এই ট্রেন্ডে যোগ দিয়েছেন। দেখা যায়, তারা ইচ্ছে করেই হালকা মেকআপে বা সাধারণ পোশাকে হাজির হন, যেন দর্শক তাদের বাস্তব, সহজ রূপ দেখতে পান। এই খোলামেলা ও আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতিই আসলে মিনিমাল লুকের মূল শক্তি।
ব্যস্ত শহুরে জীবনে সময় কম, কাজ বেশি। প্রতিদিন ভারী সাজপোশাকে সময় ব্যয় করা এখন আর সম্ভব নয়। অফিস, মিটিং, কফি ডেট কিংবা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে দ্রুত কিন্তু স্টাইলিশ কিছু চাই-এমন চাহিদা থেকেই মিনিমাল ফ্যাশন এখন সময়ের সবচেয়ে কার্যকর স্টাইল। এছাড়া জলবায়ু, গরম আবহাওয়া আর আর্থিক বাস্তবতার কারণেও হালকা ও ব্যবহারিক সাজ এখন বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।
অনেকে ভুলভাবে ভাবেন, মিনিমাল মানেই কম সাজ। আসলে এটি হলো সঠিক পরিমাণে সৌন্দর্য প্রকাশের শিল্প। এখানে প্রতিটি উপাদান রঙ, পোশাক, গয়না বা মেকআপ-সবকিছুই ভারসাম্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত কিছু নয়, বরং নিজের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।
আজকের ফ্যাশন ট্রেন্ডে মিনিমাল লুক মানে শুধু একটা স্টাইল নয়, এটি এক ধরনের দর্শন-যেখানে নিজেকে ভালোবাসা, আত্মবিশ্বাসে বাঁচা আর নিজের স্বকীয়তাকে মূল্য দেওয়া শিখি। ঝলমলের ভিড়ে যে নারী নিজের সরল সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়াতে পারেন, তার চেয়ে ফ্যাশনেবল আর কেউ হতে পারে না।
জেএস/