খাঁদি শাড়িতে আবেদন ছড়ালেন রুনা

খাঁদি শাড়িতে আবেদন ছড়ালেন রুনা
দেশি পোশাকপ্রেমীদের কাছে অভিনেত্রী রুনা খানের নামই যেন বিশেষ ভরসা। শাড়িতে নিজেকে নতুন করে তুলে ধরতে তিনি যেন সবসময়ই জানেন কোনটায় ফুটে উঠবে তার নিজস্ব আবেদন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না, নবীন ডিজাইনার নাশরা আক্তারের মনোযোগী কারুকাজে তৈরি শাড়ি-ব্লাউজে রুনা হাজির হয়েছেন একদম অন্যরকম এক লুকে। রিমন জনির মেকওভার আর এ এ জুটনের ক্যামেরা, সব মিলিয়ে তিনি যেন ছবির মতো ফুটে উঠেছেন আলো-ছায়ার মায়ায়।
কোরা খাঁদির সরল অথচ গভীর টেক্সচারে তৈরি শাড়িটি রুনার গায়ে যেন প্রাণ পেয়েছে। ড্রেপিং থেকে শুরু করে পাড়-আঁচল সবখানেই রয়েছে শিল্পীর ছোঁয়া। আঁচলে উঠে এসেছে পাখি আর দোতরার নকশা, যা মুহূর্তেই চোখ আটকে দেয়।
শাড়ির গায়ে ছড়িয়ে আছে হলুদ, সবুজ ও খয়েরি রঙের জ্যামিতিক মোটিফ; যেন অসাধারণ এক রঙ-খেলা।
এই লুকের আসল বিস্ময় লুকিয়ে আছে তার ব্লাউজে। হল্টারনেক ব্রালেট-স্টাইল কাট, যা পুরো সাজটিকে নিয়ে গেছে এক ভিন্ন উচ্চতায়। সাহসী অথচ মার্জিত এ স্টাইল রুনার ব্যক্তিত্বকে যেন আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।
গলায় মিনিমাল চোকার, নাকে টানা নথ, আঙুলে আংটি সাজে নেই অতিরিক্ত কিছু; আছে শুধু রুচির সূক্ষ্মত্ব। মেরুন টিপ, টানা আইলাইনার আর ব্রিক-রেড সেমি ম্যাট লিপস্টিক তার মেকআপে এনে দিয়েছে শৈল্পিক পরিপূর্ণতা। আর সবশেষে নজর কাড়ে লম্বা বেণীতে পরিপাটি করে গোঁজা চুল, রুনার স্বাক্ষর-স্টাইল যেন আরও একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
আলো-আঁধারির খেলায় রুনা খান এই লুকে যেন নতুন গল্প লেখেন শাড়ির সৌন্দর্য, নারীর আভিজাত্য আর নিজের বৈশিষ্ট্যকে একসঙ্গে বুনে। ভক্তদের চোখে না পড়ার কোনো সুযোগ নেই, আর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া তার মোহময়ী সেই আবেদনও রয়ে যায় দীর্ঘক্ষণ।
জেএস/