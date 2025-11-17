রেডি টু ওয়্যার লুকে স্টাইলিশ সোনম

রেডি টু ওয়্যার লুকে স্টাইলিশ সোনম
বলিউডের ফ্যাশন আইকন সোনম কাপুর ফের প্রমাণ করলেন, সহজ পোশাকেও তিনি কীভাবে মার্জিত ও স্টাইলিশ লুক তৈরি করতে পারেন। সম্প্রতি একটি রেডি-টু-ওয়্যার লুকের মাধ্যমে অভিনেত্রী ফ্যাশনপ্রেমীদের দৃষ্টি কাড়লেন।
সোনমের এই সাজে প্রধান আকর্ষণ মেরুন ও ব্ল্যাক কালারের সূক্ষ্ম সমন্বয়। লম্বা, ফ্লোয়ারাল প্যাটার্নের ফ্রিঞ্জড স্কার্ট ও ওপরে মিলিয়ে রাখা শাল বা কেপ লুকটিকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে। পোশাকের ফ্রিঞ্জড ডিটেইলস পুরো আউটফিটকে নরম অথচ শিল্পমুখর স্পর্শ দিয়েছে, যা সাধারণ রঙের পোশাকেও চোখ ধাঁধানো করে তোলে।
পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করা সিম্পল ব্ল্যাক হিলস ও মিনি অ্যাকসেসরিজ লুককে আর বেশি জটিল না করে পরিপূর্ণ করেছে। সোনমের হেয়ারস্টাইল ও মেকআপও সাবলীল হালকা, প্রাকৃতিক এবং পুরো সাজের মার্জিত আবহকে সমর্থন করছে।
এই লুক প্রমাণ করে যে, ফ্যাশন মানে শুধুমাত্র ব্যস্ত ডিজাইন বা ঝকঝকে রঙ নয়। সঠিক কাট, রঙের সমন্বয় ও ডিটেইলিং দিয়েও সহজে বিলাসিতা ও স্টাইল ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।
সোনম কাপুরের এই আউটফিটের মাধ্যমে, তিনি আবারও ফ্যাশনপ্রেমীদের মনে ছুঁয়ে গেছেন-ক্লাসিক্যাল স্টাইল ও আধুনিক ফ্যাশনের নিখুঁত মেলবন্ধন দেখিয়ে।
জেএস/