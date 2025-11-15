ন্যুড ড্রেসে আলিয়ার ভিনটেজ গ্ল্যামারের ঝলক

ন্যুড ড্রেসে আলিয়ার ভিনটেজ গ্ল্যামারের ঝলক
দুবাইয়ের আলোকিত রাত যেন আরও কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলিয়া ভাটের উপস্থিতিতে। সেদিনের বিশেষ লঞ্চ পার্টিতে তিনি হাজির হয়েছিলেন এমন এক সাজে, যা আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে ভিনটেজ সৌন্দর্যের নিখুঁত মেলবন্ধন তৈরি করেছে। স্বামী রণবীর কাপুরও ছিলেন তার সঙ্গে। তবে সবার কেন্দ্রবিন্দু নিঃসন্দেহে ছিলেন আলিয়া; তার অনবদ্য স্টাইল, আত্মবিশ্বাস আর পোশাকের নান্দনিকতায়।
সেদিন আলিয়ার পরনে ছিল কিংবদন্তি মার্কিন ডিজাইনার বব ম্যাকির তৈরি এক আর্কাইভাল ন্যুড গাউন, যা যেন কোনো সমসাময়িক শিল্পকর্ম। ফ্যাশন দুনিয়ায় ‘সিকুইনের সুলতান’ নামে পরিচিত এই ডিজাইনারের হাতে তৈরি পোশাকে ছিল তার স্বাক্ষর। ঝলমলে সিকুইন, সূক্ষ্ম বিডস আর নিখুঁতভাবে সাজানো অ্যাপলিকের কারুকাজ ছিল চোখে ধাঁধানো।
ন্যুড স্ট্রেচ সিল্ক নেট দিয়ে তৈরি এই গাউনটি ত্বকের মতো স্বচ্ছ এক ইলিউশন তৈরি করে, যার ওপর আগুনের শিখার মতো নকশায় সাজানো হয়েছে সিকুইন ও টিউব বিডস। কলার থেকে স্লিট পর্যন্ত পোশাকের প্রতিটি অংশে ঝলমোহ সৌন্দর্য যেন ভিনটেজ হলিউডের গ্ল্যামারকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে।
পোশাকের ঝলমলে সৌন্দর্যকে ভারসাম্য দিতে আলিয়া বেছে নিয়েছিলেন ন্যুড মেকআপ-হালকা কাজল, মোলায়েম টোনের লিপ ও স্কিন-ফিনিশ লুক। সঙ্গে ছিল স্লিক বান হেয়ারস্টাইল, যা পুরো সাজে এনেছে পরিচ্ছন্ন এবং মার্জিত এক আবেদন। গয়নায় তিনি ছিলেন একেবারে মিনিমাল, কানে ছোট্ট ডায়মন্ড স্টাড আর হাতে সূক্ষ্ম আংটি, যাতে তার সামগ্রিক লুক আরও সুশৃঙ্খলভাবে ফুটে উঠেছে।
আলিয়ার এই উপস্থিতি যেন মনে করিয়ে দেয় ফ্যাশন শুধু পরার বিষয় নয়, এটি এক ধরনের প্রকাশভঙ্গি। ন্যুড টোনের এই ভিনটেজ গ্ল্যামারাস গাউনে তিনি শুধু সাজেননি, বরং সমসাময়িক সৌন্দর্যের মাঝে ক্লাসিক গ্ল্যামারের অদম্য শক্তির গল্প বলছিলেন।
ফ্যাশনপ্রেমীদের চোখে তাই সেদিনের রাত কেবল একটি লঞ্চ পার্টি নয়; এটি ছিল আলিয়া ভাটের আরেকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত, যেখানে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন আত্মবিশ্বাস আর শিল্পসৌন্দর্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে।
জেএস/