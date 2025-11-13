ভাইরাল ফারিণের দক্ষিণী ব্রাইডাল লুক
অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ যেন প্রতিবারই নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করান দর্শকের সামনে। একের পর এক ভিন্নধর্মী লুক ও স্টাইল দিয়ে তিনি এরই মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এবার দেখা গেল তাকে একেবারে ব্যতিক্রমী দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাইডাল লুকে, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে।
আলোকচিত্রী রফিকুল ইসলামের লেন্সে ধরা পড়েছে ফারিণের এই রাজকীয় রূপ। দেশীয় নববধূর ঐতিহ্যিক সাজের সঙ্গে দক্ষিণী আভিজাত্যের ছোঁয়া মিশে তৈরি হয়েছে এক অনন্য সৌন্দর্য। ফারিণের এই নতুন লুক যেন ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও শৈল্পিক রুচির নিখুঁত সমন্বয়।
ফারিণের পরনে ছিল সোনালি ও লালের মায়াবী সংমিশ্রণের শাড়ি, সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ। এই দুই রঙের ক্ল্যাসিক মেলবন্ধন তার লুকটিতে এনে দিয়েছে রাজকীয়তা ও নরম আভিজাত্য। গলায় ভারী সোনালি নেকলেসের স্তর, কানে বড় ঝুমকা, নাকে নথ, হাতে রতনচূর ও সোনার বালা সব মিলিয়ে সাজে ফুটে উঠেছে দক্ষিণী নববধূর ঐতিহ্যের উজ্জ্বল ছোঁয়া।
ফারিণের মেকওভারটি করেছেন অরা বিউটি বিডি। মেকআপে নেই অতি রঞ্জিত কিছু, পুরো সাজটাই ছিল ন্যাচরাল। চোখে স্মোকি ইফেক্টের সঙ্গে হালকা ব্রাউন আইশ্যাডো ও মাসকারার ব্যবহার, ঠোঁটে ন্যুড রোজ শেড, গালে হালকা ব্লাশ ও হাইলাইটার সব মিলিয়ে পাওয়া গেছে পরিমিত অথচ মনকাড়া এক লুক। কপালের ছোট্ট লাল টিপ আর তার নিচের সাদা নকশা যেন পুরো সাজের এক মিষ্টি সমাপ্তি টেনেছে।
চুল পেছনে খোঁপা করে তাতে সাদা গাজরার মালা জড়ানো-যা দক্ষিণ ভারতের কনে সাজের অন্যতম পরিচায়ক। মুখের দুপাশে হালকা কার্ল করা চুলের গোছা লুকে এনে দিয়েছে নরম আবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
অনেক তরুণীই প্রিয় তারকার সাজসজ্জা অনুসরণ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্য ফারিণের এই দক্ষিণী ব্রাইডাল লুক হতে পারে এক অসাধারণ অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে আসন্ন বিয়ের মৌসুমে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে সাজতে চাইলে এই লুক হতে পারে সেরা অনুপ্রেরণার উৎস। ফারিণের এই নতুন লুক কেবল সাজ নয়, বরং এক শিল্প-যেখানে ধরা পড়েছে আত্মবিশ্বাস, পরিমিতি আর অনন্য সৌন্দর্যের মুগ্ধ ছোঁয়া।
