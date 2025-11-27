বিয়ের সাজে নতুন অনুপ্রেরণার নাম জাহ্নবী কাপুর

বিয়ের সাজে নতুন অনুপ্রেরণার নাম জাহ্নবী কাপুর
বিয়ের মৌসুম মানেই রঙের উৎসব, আলো ঝলমলে সন্ধ্যা আর সাজের উচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাসকে আরও মোহময় করে তুলতে পারেন বলিউড তারকা জাহ্নবী কাপুরের ফ্যাশন সেন্স থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। জাহ্নবী যেভাবে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে যোগ করেন আধুনিকতার স্মার্ট ছোঁয়া, তা সহজেই আপনার বিয়ের সাজে এনে দিতে পারে এক অন্য রকম দীপ্তি।
হাতে এমব্রয়ডারি করা লাল শাড়ি: যারা ঐতিহ্যবাহী লুকেই ভরসা রাখেন, তাদের জন্য লাল রঙের হ্যান্ড-এমব্রয়ডারি শাড়ি হবে দারুণ পছন্দ।
বালদা লেস, মতি, সিকুইন আর সূক্ষ্ম কারুকাজে এমন একটি শাড়ি আপনার বিয়ের সাজে দেবে খাঁটি বাঙালি সৌন্দর্যের দীপ্তি।
টুসার সিল্ক শাড়ি: জাহ্নবীর সময়হীন এলিগেন্স ফুটিয়ে উঠেছে সোনালি টুসার সিল্কের শাড়িতে।
লাল বর্ডার আর এমব্রয়ডারি ব্লাউজের সঙ্গে এই সাজ একদিকে সহজ-সরল, অন্যদিকে রাজকীয় আভায় ভরপুর।
পাটোলা লেহেঙ্গা: জাহ্নবীর পাটোলা লেহেঙ্গা যেন রঙ, নকশা আর কারুকাজের জাদুকরী সমন্বয়। ট্যাসেল দেওয়া গলার ডিজাইন আর আয়নার কাজ করা ব্লাউজ পুরো লুকে আনে জমকালো ও ট্রেন্ডি ভাব।
গায়ে-হলুদ কিংবা মেহেদি রাত, যে কোনো উৎসব সন্ধ্যায় এটি হতে পারে আদর্শ বাছাই।
শিমারি অফ-শোল্ডার লেহেঙ্গা: যদি চান ঝলমলে কিন্তু রুচিশীল এক সাজ, তবে জাহ্নবীর মতো শিমারি টেক্সচারের লেহেঙ্গা হবে দারুণ মানানসই।
অফ-শোল্ডার ব্লাউজ আর হালকা জর্জেট দুপাট্টা-এই দুয়ের সঙ্গে বড় গোল্ড ইয়াররিংস যোগ করলে আপনার লুক হয়ে উঠবে চমকপ্রদ। খোলা চুলেই ফুটে উঠবে তারুণ্যের মাধুর্য।
পশমিনা শাড়ি: রাজকীয় সৌন্দর্য চাইলে বেছে নিতে পারেন সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারিযুক্ত পাশমিনা শাড়ি।
জাহ্নবীর মতো চীনার মোটিফ, সোনালি সুতো আর মিনিমাল জুয়েলারি মিলে এই সাজে ফুটে উঠবে নীরব অথচ গভীর সৌন্দর্য। সঙ্গে খোঁপা করা চুল লুকটিকে করবে সম্পূর্ণ।
প্যাস্টেল লেহেঙ্গা: প্যাস্টেল টোনের লেহেঙ্গা মানেই শান্ত, স্নিগ্ধ এবং মার্জিত উপস্থিতি। হালকা ঝিলিক, নরম রং আর সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি সব মিলিয়ে এই লুক হয়ে ওঠে রোমান্টিক।
ফুলেল চোকার আর নরম ঢেউ খেলানো চুলে জাহ্নবীর অনুপ্রেরণায় তৈরি হবে এক স্বপ্নময় বিয়ের সাজ।
কালামকারি প্রিন্ট লেহেঙ্গা: হাতে আঁকা প্যাটার্ন, মাটিরঙা টোন আর আধুনিক কাট-কালামকারি প্রিন্ট লেহেঙ্গাকে করে তোলে সত্যিকার অর্থেই কালজয়ী। যারা মৌলিকতা, ঐতিহ্য আর ফ্যাশনের সমন্বয় খোঁজেন, তাদের জন্য এটি নিখুঁত অনুপ্রেরণা।
সব মিলিয়ে জাহ্নবী কাপুরের সাজে রয়েছে এক অনন্য ভারসাম্য-ঐতিহ্য, আধুনিকতা আর অনায়াস সৌন্দর্যের। সেই ছোঁয়া নিয়েই আপনিও সাজিয়ে তুলতে পারেন নিজের বিয়ের উৎসবমুখর রূপ।
জেএস/