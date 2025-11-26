শীতের পার্টি লুকের অনুপ্রেরণা মিম
শীতের নরম আমেজে বিদ্যা সিনহা মিমের ফ্যাশন যেন নতুন মাত্রা পেল। তার লাস্যময়ী রূপ ও অভিনয়দক্ষতার সঙ্গে যোগ হলো আরেকটি আকর্ষণ, শীতকে মাথায় রেখে করা স্টেটমেন্ট লুক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই স্টাইলিশ হাজিরা দেন তিনি, তবে এবার যে লুকটি ভাইরাল হয়েছে, তা যেন শীতের ফ্যাশন ট্রেন্ডেই নতুন ঝলক এনে দিল।
ঝলমলে আলোয় ধরা দেওয়া মিম পরেছেন ডার্ক চকলেট-ব্রাউন শিয়ার বডি-ফিটেড ড্রেস, যা শীতের শুরুতেই পার্টি-লুকের আদর্শ বাছাই হতে পারে। হালকা মোটা ফেব্রিকের এই ড্রেস সিলুয়েটকে ধরে রাখলেও অপ্রয়োজনীয় ভার যোগ করেনি। শীতল ঠান্ডা বাতাসে এমন ফিটেড আউটফিট শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখে, আবার গ্ল্যামারও হারায় না।
শীতের সাজে ভারী বা ঝকঝকে স্বর্ণের টোন দারুণ মানিয়ে যায়। মিমের লুকে এটি আরও স্পষ্ট। বড় ফ্লোরাল ইয়াররিং, তারকা–ফুলের নকশার ব্রেসলেট, আংটি সবকিছুই গোল্ড-টোনের উষ্ণতা বাড়িয়ে তুলেছে। নেকলাইনে পরা মিনিমাল কিন্তু শৈল্পিক কার্ভড নেকপিস শীতের পোশাকের সঙ্গে সুন্দরভাবে ব্যালান্স তৈরি করেছে।
শীতের আবহে স্কিনে পানির উজ্জ্বলতা একটু কমে আসে। তাই অনেকেই বেছে নেন ব্রোঞ্জি বা ডিউই মেকআপ। মিমের মেকআপেও সেই ট্রেন্ড ফুটে উঠেছে। শিমারি ব্রোঞ্জ আইশ্যাডো, উইংড লাইনার আর ঘন আইল্যাশ চোখে এনেছে আকর্ষণীয় গভীরতা। ঠোঁটে কোরাল রেড-যা শীতের রাতের জমকালো পরিবেশে একেবারে উপযোগী।
ড্রেস ও গয়নার স্টেটমেন্ট ধরিয়ে রাখতে তিনি বেছে নিয়েছেন ক্ল্যাসিক স্লিক বান। শীতে এমন হেয়ারডু খুবই কার্যকর। চুল মুখে না পড়ায় পোশাক, স্কার্ফ বা আউটারলেয়ারের সৌন্দর্য আরও ফুটে ওঠে। মিমের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে।
মিনিমাল কাটের এই সিলুয়েট ড্রেস শীতের দিনে গ্ল্যাম লুক তৈরিতে যথেষ্ট। ঠান্ডা আমেজে বডি-হাগিং আউটফিট যেমন উষ্ণতা দেয়, তেমনি অ্যাকসেসরিজের গোল্ড টোন পুরো সাজে যোগ করে নিয়ন্ত্রিত ঝলক। শহুরে শীতের যেকোনো পার্টি বা ডিনার নাইটে এমন আউটফিট সহজেই আপনাকে করে তুলতে পারে নজরকাড়া।
বিদ্যা সিনহা মিমের এই ভাইরাল লুক তাই শুধু ফ্যাশনের প্রদর্শনী নয়; শীতের লেয়ারে কীভাবে উষ্ণতা ও গ্ল্যামারকে একসঙ্গে বেঁধে রাখা যায়, তার অনন্য উদাহরণ।
জেএস/