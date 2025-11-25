  2. লাইফস্টাইল

দেশি গার্ল স্টাইলে নজরকাড়া জেনিফার লোপেজ

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১০ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

রাজকীয় আয়োজনের শহর উদয়পুর যেন সবসময়ই মেতে থাকে উৎসবের আনন্দে। লেকের আয়নায় মিররের মতো আলো, মার্বেল-পাথরের প্রাসাদে ইতিহাসের নিঃশ্বাস যেন এই আনন্দ আয়োজন। এবারও হয়নি এর ব্যতিক্রম। নেত্রা মান্তেনা ও ভামসি গাদিরাজুর বিয়ের উৎসব যেন নিজস্ব মহিমায় ছাপিয়ে গেল আগের সব আয়োজনকে। এই জাঁকজমকের ভিড়েও সবার নজর কাড়লেন হলিউড ডিভা জেনিফার লোপেজ।

জেনিফার লোপেজের উপস্থিতিতে যেন এক আলাদা উজ্জ্বলতা ছিল। বিয়ের আমেজে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হলো তার আগমনে। মনীশ মালহোত্রার তৈরি রোজ-গোল্ড কাটওয়ার্ক শাড়িতে তিনি হাজির হলেন এমন এক ফিউশন লুকে, যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্য আর পাশ্চাত্য গ্ল্যামারের নিখুঁত মিশেল। যেন বলিউডের মাধুর্য আর হলিউডের সাহসিকতায় জন্ম নিল নতুন এক ফ্যাশন-ভাষা।

শাড়ির রোজ-গোল্ড আভা ছিল এমন, যেন আলোকে ছুঁয়ে নিজেই আলো হয়ে উঠেছে। সিকুইন গ্রিডের ঝলক আর ক্রিস্টাল ফ্লোরালের সূক্ষ্ম নকশা পোশাকটিকে দিয়েছে সমকালীন ভাস্কর্যময় আবেদন-যেখানে কারুশিল্পের ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে নতুন প্রজন্মের গ্ল্যামারের পাশে।

এসিমেট্রিক ড্রেপিং শাড়িটিকে অর্ধেক দোপাট্টা, অর্ধেক গাউনের মতো রূপ এনে দিয়েছে; আর স্কাল্পটেড স্ট্র্যাপলেস বডিসে ফুটে উঠেছে জেনিফারের সিগনেচার সিলুয়েট।

তার লুককে পূর্ণতা দিয়েছে মনীশ মালহোত্রার এমেরাল্ড জুয়েলারি। কলারবোনে বসা সাহসী স্টেটমেন্ট নেকলেস, লম্বাটে ড্রপ ইয়াররিংস আর ব্রেসলেটের ঝকঝকে স্তর। রোজ-গোল্ডের উষ্ণতার সঙ্গে এমেরাল্ডের ঠান্ডা সবুজ রঙ মিলে তৈরি করেছে এমন এক এলিগ্যান্স, যা অনায়াসেই আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ম্যাগাজিনের কভার দাবি করতে পারে।

জেএস/

