পোলকা ডট গাউনে মালাইকার অনবদ্য রেট্রো গ্ল্যাম
মালাইকা অরোরার সৌন্দর্য আর আত্মবিশ্বাস তাকে বলিউডের স্টাইল মানচিত্রে এক আলাদা জায়গায় বসিয়েছে। বয়স যেন তার কাছে শুধু একটি সংখ্যা। ৫১-এ পা রেখেও তিনি যখন-যা পরেন, তা মুহূর্তেই হয়ে ওঠে স্টাইল-স্টেটমেন্ট। সম্প্রতি তার রেট্রো–অনুপ্রাণিত নতুন লুক আবারও নেটিজেনদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
সাদা সাটিন ফ্যাব্রিকের ওপর বড় কালো পোলকা ডট-এই ক্ল্যাসিক প্যাটার্নে তৈরি স্ট্র্যাপলেস গাউনটি মালাইকাকে যেন নিয়ে গেছে ষাটের দশকের সেই আইকনিক ঢংয়ে, তবে আধুনিক ছোঁয়ায় আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
করসেট-স্টাইলের ফিট আর হাই-লো বেলুন হেমের নকশা পুরো গাউনটিকে দিয়েছে এক নাটকীয় ভল্যুম। ফ্লোর–লেংথ ট্রেনটি লুকে যোগ করেছে রাজকীয় আভা।
হাতে থাকা ব্ল্যাক ক্লাচ আর মানানসই পাম্প হিল লুকটিকে করেছে নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ। মেকআপে রাখা হয়েছে ন্যাচারাল কিন্তু ইমপ্যাক্টফুল টোন। নুড বেস, সফট কনট্যুর, শার্প উইংড লাইনার আর পিঙ্কিশ লিপ।
পুরো সাজের মূল আকর্ষণ ছিল তার স্মোকি আই লুক, যা গাউনের নাটকীয়তার সঙ্গে দারুণভাবে সঙ্গ দিয়েছে।
চুল বাধা হয়েছে মসৃণ বানে, যা পুরো অ্যাটায়ারকে দিয়েছে পরিপাটি সৌন্দর্য। গলার গভীর রুবি টোনের স্টেটমেন্ট নেকপিসটি সাদা-কালো পোলকার বিপরীতে চোখে পড়ার মতো কনট্রাস্ট তৈরি করেছে। আর শেষ ছোঁয়ায় কালো সানগ্লাস-যা পুরো লুকের গ্ল্যামারকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।
স্টাইল, আত্মবিশ্বাস আর সময়হীন আকর্ষণের অনবদ্য মিশেলে মালাইকা আবারও প্রমাণ করলেন ফ্যাশন শুধু পোশাকে নয়, তা বহন করার মনোভাবেই সব।
জেএস/