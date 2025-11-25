  2. লাইফস্টাইল

মুক্তা-ক্রিস্টালে তারার নতুন জাদু

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৪ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: তারা সুতারিয়ার ইনস্টাগ্রাম থেকে

ফ্যাশন বদলায়, রুচি পাল্টায় তবে নান্দনিকতার মূল সূত্র একই থাকে ‘আভিজাত্য’। সময় ঘুরে ঘুরে সেই আভিজাত্য আবার ফিরে আসে নতুন রূপে, নতুন অর্থে। আজকের তরুণেরা যেমন আধুনিক পোশাকে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পান, তেমনই আগের প্রজন্মের অলংকার–রুচির প্রতিও তাদের গভীর টান তৈরি হয়েছে। ফলে জন্ম হয়েছে এক অনন্য প্রবণতার ভিনটেজ স্টাইলের রিডিসকভারি। আর এই ট্রেন্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে দুটি চিরজীবী উপাদান মুক্তা আর ক্রিস্টাল।

ফ্যাশন জগতে ‘ভিনটেজ’ শুধু পুরোনো হওয়ার গল্প নয়, বরং অতীতের সৌন্দর্যকে নতুন চোখে দেখা। ১৯৫০-৭০ দশকের গয়না যেমন ধাতব খোদাই, নরম টোন, অতিরিক্ত অলংকরণ ও ক্লাসিক কাটের জন্য বিখ্যাত ছিল। তখনকার আইকনরা ‘অড্রে হেপবার্ন থেকে মধুবালা’ যে নরম আভিজাত্য বহন করতেন, তা আবারও আজকের প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা।

মুক্তার কোমল দীপ্তি আর ক্রিস্টালের মৃদু ঝিলিমিলি সেই সময়ের প্রতীক। আজ সেই ভিনটেজ তারকাদের ছোঁয়া ফিরে এসেছে ভিন্নভাবে, নতুন নান্দনিকতায়। মুক্তার জনপ্রিয়তা কখনো ফিকে হয়নি। যদিও একসময় মুক্তাকে শুধু ক্লাসিক শাড়ির সঙ্গে মানানসই মনে করা হতো, এখন তা মিশে গেছে ওয়েস্টার্ন, ফিউশন এবং আধুনিক ক্যাজুয়াল লুকে।

ছোট মুক্তার ড্রপ ইয়াররিং, মিক্সড-পার্ল নেকচেইন, ফিঙ্গার রিংয়ে সিঙ্গেল মুক্তার মিনিমাল ডিজাইন, মুক্তা আর সোনার সংমিশ্রণে ফিউশন গয়না এখন সবার পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকে। এখন মুক্তা আর শুধু আনুষ্ঠানিক গয়না নয়-তা দৈনন্দিন স্টাইলের অংশ, এমনকি কিশোরীদের কাছেও এটি হয়ে উঠছে ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।

ক্রিস্টাল বা কাঁচের পাথর আগে বেশিরভাগ সময়ই ছিল বিয়ের গয়না বা পার্টির পোশাকের অংশ। এখন কিন্তু অন্য ছবি। আজকের ডিজাইনাররা ক্রিস্টালকে দিয়েছেন আধুনিক কাট, জ্যামিতিক আকার, নরম রং এবং হালকা ওজনের ব্যবহার।

পুরোনো সেই ক্রিস্টাল আবার ফিরেছে নতুন রূপে। যেমন- পোশাকে যুক্ত হওয়া নরম প্যাস্টেল শেডের সঙ্গে ক্রিস্টাল বেশ মানানসই, সাধারণ পোশাকেও ক্রিস্টাল গয়না যোগ করে বিশেষ আবেদন, ব্রেসলেট, ক্লিপ, ব্রোচে ক্রিস্টালের মিনিমাল অ্যাকসেন্ট তরুণীরা খুব পছন্দ করেন। এখন ক্রিস্টাল শুধুই ভারী গয়নার অংশ নয়-বরং ট্রেন্ডি, লাইটওয়েট, দৈনন্দিন সাজের সঙ্গী।

এখনকার সবচেয়ে বড় ট্রেন্ড হলো মুক্তা ও ক্রিস্টালের কম্বিনেশন। একদিকে মুক্তার শান্ত দীপ্তি, অন্যদিকে ক্রিস্টালের আভিজাত্য-দুই মিলে তৈরি হয় এমন এক স্পার্ক, যা ভিনটেজ অথচ আধুনিক।

মুক্তা ও ক্রিস্টালের কম্বিনেশন চোকার নেকলেস, ড্যাংলার ইয়াররিং, ভিনটেজ হেয়ার ক্লিপ, ব্রেসলেটসহ প্রায় সব গহনায়। এছাড়া আজকের প্রজন্ম দ্রুততা ভালোবাসে, কিন্তু তাদের রুচিতে আছে গভীরতা। তারা ব্যক্তিত্ব প্রকাশে বিশ্বাসী। আর মুক্তা-ক্রিস্টালের ভিনটেজ আকর্ষণ ঠিক সেই জায়গাটিই পূরণ করছে।

বাংলাদেশেও এখন অনলাইন স্টোর, ডিজাইনার বুটিক ও হোমমেড জুয়েলারির দোকানগুলোতে মুক্তা–ক্রিস্টালের এই ভিনটেজ মিশ্রণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শাড়ি, কুর্তি, ওয়েস্টার্ন টপ সব কিছুর সঙ্গেই মানিয়ে যায় এমন জুয়েলারি এখন সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে উৎসবের মৌসুমে নারীরা খুঁজছেন এমন ডিজাইন যা নিখুঁত, নরম, এলিগ্যান্ট যা তাদের সাজকে তুলে ধরবে আলাদাভাবে। মুক্তা–ক্রিস্টালের এই নতুন ঢেউ ঠিক সেই চাহিদাটিই পূরণ করছে।

মুক্তা আর ক্রিস্টাল দুটি উপাদানই যুগ যুগ ধরে নারীর নান্দনিকতার প্রতীক। এখনকার ভিনটেজ রিভাইভাল তাদের দিয়েছে নতুন অর্থ। যেখানে পুরোনো দিনের মাধুর্য মিলেছে আধুনিকতার সরলতার সঙ্গে। ফ্যাশন সময়ের সঙ্গে বদলায়, কিন্তু সৌন্দর্যের আসল সারমর্ম কখনো বদলায় না। সে কারণেই মুক্তা–ক্রিস্টালে ভিনটেজ তারা সুতারিয়ার এই নতুন জাদু আজও হৃদয় ছুঁয়ে থাকে, আর আগামী প্রজন্মকেও ছুঁয়ে যাবে।

জেএস/

