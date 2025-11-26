  2. লাইফস্টাইল

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৪ এএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট
ছবি অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

টালিউডের পর্দা কিংবা সামাজিকমাধ্যম সব জায়গায় নিজের উপস্থিতি দিয়ে নজর কাড়তে জানেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। তবে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি নন, বরং তার বেছে নেওয়া পোশাক। শীতের মিষ্টি আবহে করা সাম্প্রতিক ফটোশুটে ঋতাভরীর স্টাইলিং ছিল এমনই ভিন্নধর্মী, যা চোখ আটকে রাখার মতো।

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

ফটোশুটে প্রথমেই নজর কেড়েছে তার শরীর-লগ্ন কালো হল্টারনেক বডিকন গাউনটি। ডিপ নেকলাইন আর কোমরের দু’পাশে কাটআউট ডিজাইনের সাহসী ডিটেইলিং পুরো পোশাকটিকে করেছে আরও আধুনিক ও ড্রামাটিক।

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

গাউনের পরিচ্ছন্ন কাট ও নিখুঁত ফিটিং ঋতাভরীর ফ্রেমকে দিয়েছে এক মোহনীয় সিলুয়েট, যা একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও আকর্ষণীয়।

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

এই লুকের প্রকৃত ‘স্ট্যান্ডআউট’ ছিল টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটটি। বডিকন গাউনের গভীর কালোর সঙ্গে প্রাণবন্ত এই প্রিন্ট যেন পোশাকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

জ্যাকেটটি কেবল শীতের জন্য নিখুঁত লেয়ারিং নয়, চাইলে হাতে ধরে রাখলেও এটি পুরো লুকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। বোল্ড, গ্ল্যামারাস এবং ক্লাসিক তিনই যেন একসঙ্গে পাওয়া গেছে এই এক খণ্ড ফার জ্যাকেটে।

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

ঋতাভরী বেছে নিয়েছেন অত্যন্ত সংযত অ্যাকসেসরিজ। কালো পাম্প জুতা, সাদা পাথরের ছোট ইয়াররিংস, আংটি এবং স্মার্ট কালো ওভাল সানগ্লাস সব মিলিয়ে লুকটিকে করেছে ঝরঝরে। অ্যাকসেসরিজের মাপা ব্যবহার প্রমাণ করে পোশাকই এখানে নায়ক।

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

কফি–ব্রাউন শেডের ঢেউখেলানো চুল লুকটিতে এনেছে নরম গ্ল্যাম। চোখে হালকা স্মোকি ইফেক্ট আর ঠোঁটে ন্যুড পিঙ্ক শেড সবকিছুই গাউনের সাহসী কাটের সঙ্গে তৈরি করেছে নিখুঁত ভারসাম্য। মেকআপে কোনো অতিরঞ্জন নেই, বরং পোশাকের সৌন্দর্যকেই বাড়িয়ে তুলেছে।

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

ফটোশুটে ঋতাভরীর সৌন্দর্য যতটা মুগ্ধ করেছে, তার চেয়েও বেশি দৃষ্টি কেড়েছে তার পোশাকের বাছাই। ব্ল্যাক বডিকন গাউন আর টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটের সাহসী সমন্বয় প্রমাণ করেছে স্টাইল মানে শুধু সাজগোজ নয়, সঠিক পোশাকের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা। এই ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড লুক নিঃসন্দেহে ঋতাভরীর স্টাইল সেন্সকে এক ধাপ ওপরে নিয়ে গেছে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মুক্তা-ক্রিস্টালে তারার নতুন জাদু

মুক্তা-ক্রিস্টালে তারার নতুন জাদু

দেশি গার্ল স্টাইলে নজরকাড়া জেনিফার লোপেজ

দেশি গার্ল স্টাইলে নজরকাড়া জেনিফার লোপেজ

সোনমের মাতৃত্বে স্টাইলের রাজকীয় ছোঁয়া

সোনমের মাতৃত্বে স্টাইলের রাজকীয় ছোঁয়া

পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন

পোলকা ডটের কালো পোশাকে অনবদ্য মেহজাবীন

লালের রাজকীয়তায় কাজলের নতুন রেড-কার্পেট লুক

লালের রাজকীয়তায় কাজলের নতুন রেড-কার্পেট লুক

রঙিন কারুকাজ আর নীলের মোহনায় নজরকাড়া মিমি

রঙিন কারুকাজ আর নীলের মোহনায় নজরকাড়া মিমি

ব্ল্যাক ড্রামায় মুগ্ধতা ছড়ালেন সুনেরাহ

ব্ল্যাক ড্রামায় মুগ্ধতা ছড়ালেন সুনেরাহ

কালো ব্লেজার-ফ্লেয়ার্ড ট্রাউজারে সুস্মিতার রাজকীয় উপস্থিতি

কালো ব্লেজার-ফ্লেয়ার্ড ট্রাউজারে সুস্মিতার রাজকীয় উপস্থিতি

ম্রুণাল ঠাকুর স্বাস্থ্যকর চুল ও ত্বক পেতে যা করেন

ম্রুণাল ঠাকুর স্বাস্থ্যকর চুল ও ত্বক পেতে যা করেন