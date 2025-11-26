টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট
টালিউডের পর্দা কিংবা সামাজিকমাধ্যম সব জায়গায় নিজের উপস্থিতি দিয়ে নজর কাড়তে জানেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। তবে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি নন, বরং তার বেছে নেওয়া পোশাক। শীতের মিষ্টি আবহে করা সাম্প্রতিক ফটোশুটে ঋতাভরীর স্টাইলিং ছিল এমনই ভিন্নধর্মী, যা চোখ আটকে রাখার মতো।
ফটোশুটে প্রথমেই নজর কেড়েছে তার শরীর-লগ্ন কালো হল্টারনেক বডিকন গাউনটি। ডিপ নেকলাইন আর কোমরের দু’পাশে কাটআউট ডিজাইনের সাহসী ডিটেইলিং পুরো পোশাকটিকে করেছে আরও আধুনিক ও ড্রামাটিক।
গাউনের পরিচ্ছন্ন কাট ও নিখুঁত ফিটিং ঋতাভরীর ফ্রেমকে দিয়েছে এক মোহনীয় সিলুয়েট, যা একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী ও আকর্ষণীয়।
এই লুকের প্রকৃত ‘স্ট্যান্ডআউট’ ছিল টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটটি। বডিকন গাউনের গভীর কালোর সঙ্গে প্রাণবন্ত এই প্রিন্ট যেন পোশাকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
জ্যাকেটটি কেবল শীতের জন্য নিখুঁত লেয়ারিং নয়, চাইলে হাতে ধরে রাখলেও এটি পুরো লুকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। বোল্ড, গ্ল্যামারাস এবং ক্লাসিক তিনই যেন একসঙ্গে পাওয়া গেছে এই এক খণ্ড ফার জ্যাকেটে।
ঋতাভরী বেছে নিয়েছেন অত্যন্ত সংযত অ্যাকসেসরিজ। কালো পাম্প জুতা, সাদা পাথরের ছোট ইয়াররিংস, আংটি এবং স্মার্ট কালো ওভাল সানগ্লাস সব মিলিয়ে লুকটিকে করেছে ঝরঝরে। অ্যাকসেসরিজের মাপা ব্যবহার প্রমাণ করে পোশাকই এখানে নায়ক।
কফি–ব্রাউন শেডের ঢেউখেলানো চুল লুকটিতে এনেছে নরম গ্ল্যাম। চোখে হালকা স্মোকি ইফেক্ট আর ঠোঁটে ন্যুড পিঙ্ক শেড সবকিছুই গাউনের সাহসী কাটের সঙ্গে তৈরি করেছে নিখুঁত ভারসাম্য। মেকআপে কোনো অতিরঞ্জন নেই, বরং পোশাকের সৌন্দর্যকেই বাড়িয়ে তুলেছে।
ফটোশুটে ঋতাভরীর সৌন্দর্য যতটা মুগ্ধ করেছে, তার চেয়েও বেশি দৃষ্টি কেড়েছে তার পোশাকের বাছাই। ব্ল্যাক বডিকন গাউন আর টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটের সাহসী সমন্বয় প্রমাণ করেছে স্টাইল মানে শুধু সাজগোজ নয়, সঠিক পোশাকের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলা। এই ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড লুক নিঃসন্দেহে ঋতাভরীর স্টাইল সেন্সকে এক ধাপ ওপরে নিয়ে গেছে।
জেএস/