  2. লাইফস্টাইল

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৪৫ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক
ছবি তাসনিয়া ফারিণের ফেসবুক থেকে

গত বছর তাহসানের সঙ্গে গাওয়া ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঝড় তুলেছিল। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার নতুন মিউজিক ভিডিও ‘মন গলবে না’ নিয়ে হাজির হচ্ছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। গানটির সুর করেছেন ইমরান মাহমুদুল আর এটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ফারিণের নিজস্ব প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘ফড়িং ফিল্মস’ এর ব্যানারে। এটিই তার প্রথম প্রযোজিত গান।

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

সম্প্রতি তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ভিডিওর অফিশিয়াল পোস্টার ও শুটিং সেটের কিছু ঝলক, যা ফ্যাশনপ্রেমীদের মধ্যে এরই মধ্যে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে।

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

পোস্টারে ফারিণের লুক এক নজরেই ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরেছেন কপার–গোল্ড মেটালিক ব্রেস্টপ্লেট টপ, চুল বাঁধা উঁচু পনিটেলে, কানে ঝুলছে গোল্ড হুপ দুল আর মেকআপে কাজল দেওয়া চোখ যেন আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে তার উপস্থিতি।

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

শুটিং সেটের আরও ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। যেখানে দেখা যায় ফারিণ পরেছেন ডিজাইনার জাবিন ইকবালের সাদা ক্রোশেট/কুশিকাঁটার ড্রেস, যা ফিটেড বডি, ফ্লেয়ার্ড লংস্লিভ এবং কোমরে কড়ি-বিডস অলংকরণের সঙ্গে মানানসই। মাল্টি–লেয়ার্ড স্কার্টের সামনে রাখা হাই–স্লিট নকশা এবং কালো অ্যাঙ্কল বুটসের সংমিশ্রণ লুকটিকে আরও স্টাইলিশ করেছে।

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

পুরো লুকে আছে সাবলীল বোহো ভিব। কানে ঝুলছে ফেদার বা পালকের স্টেটমেন্ট দুল, হাতে ফ্লোরাল আংটি আর মেকআপ লুকটিকে দিয়েছে অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা। চুলগুলো ছেড়ে রাখা হয়েছে সেমি কার্ল স্টাইলে, যা লুকটিকে আরও নরম ও স্বাভাবিক করে তুলেছে।

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

ফারিণের এই ফিউশন লুক নতুন গানে দর্শককে মুগ্ধ করবে এবং তার প্রথম প্রযোজিত গানের জন্য আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেবে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া

ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া

নভেম্বরে তারকাদের সেরা ১০ লুক

নভেম্বরে তারকাদের সেরা ১০ লুক

লাল টপ-জিন্সে সুস্মিতার সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট

লাল টপ-জিন্সে সুস্মিতার সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট

শীতের শুরুতেই মেহজাবীনের এলিগ্যান্ট কম্বো

শীতের শুরুতেই মেহজাবীনের এলিগ্যান্ট কম্বো

বিয়ের সাজে নতুন অনুপ্রেরণার নাম জাহ্নবী কাপুর

বিয়ের সাজে নতুন অনুপ্রেরণার নাম জাহ্নবী কাপুর

পোলকা ডট গাউনে মালাইকার অনবদ্য রেট্রো গ্ল্যাম

পোলকা ডট গাউনে মালাইকার অনবদ্য রেট্রো গ্ল্যাম