লাল টপ-জিন্সে সুস্মিতার সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট
সুস্মিতা সেনকে সবসময়ই দেখা যায় এক আলাদা মাধুর্যে যেখানে শক্তি, আত্মবিশ্বাস আর এলিগ্যান্স একই রেখায় হাঁটে। তার ফ্যাশন ব্যক্তিত্ব কখনো উচ্চকিত নয়, আবার কখনোই সাধারণও নয়। বরং তিনি এমন লুক বেছে নেন, যা নজর কাড়ে তার অনন্য স্টাইল দর্শনে। ঠিক সেরকমই একটি লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি। উজ্জ্বল লাল ফ্রিঞ্জ–ডিটেইলড টপে, যা চলার প্রতিটি ভঙ্গিমায় আলো আর গতিকে আলাদা করে তুলে ধরে।
লালের এই শেডটি শুধু সাহসীই নয়, বরং এক অদ্ভুত শক্তির ইঙ্গিত দেয় যা সুস্মিতার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানিয়ে যায় নিখুঁতভাবে। টপটির ফ্রিঞ্জ অংশগুলো আলোতে পড়ে যেন নড়েচড়ে ওঠে; প্রতিটি স্তর আলাদা গতি তৈরি করে। এতে রয়েছে এক ধরনের ভিজ্যুয়াল ড্রামা, যা স্ট্যাটিক ছবিতেও প্রাণ এনে দেয়। এই ধরনের ফ্লোই টেক্সচার যেকোনো লুকে তাত্ক্ষণিকভাবে এনে দেয় সাহসী, এডিটোরিয়াল–গ্রেড ফ্যাশন ভাব।
এখানে সুস্মিতা জিন্স পেয়ার করে লুকটিকে আরও ব্যালান্সড ও আধুনিক করেছেন। নিচের পোশাকের সরলতা উপরের টপের নাটকীয়তা ধরে রাখে ফলে পুরো আউটফিট অতিরিক্ত ভারী দেখায় না, বরং ধারালো ও স্মার্ট। তার গয়নার নির্বাচনও দারুণ পরিমিত। হাতভর্তি সোনালি ব্রেসলেট ও স্টেটমেন্ট রিং; যা পুরো লুককে দেয় গোল্ডেন অ্যাকসেন্ট, কিন্তু টপের নাটকীয়তা থেকে দৃষ্টি সরায় না।
মেকআপে ছিল কনটেম্পোরারি গ্ল্যাম স্কাল্পটেড চোয়ালরেখা, নরম স্মোকি চোখ আর নিউড টোনের ঠোঁট। চুল টেনে ব্যাক বান করা, যাতে ফোকাস থাকে পোশাকের গতি ও মুখের অভিব্যক্তিতে। এই বোল্ড–এলিগ্যান্ট মিশ্রণই সুস্মিতা সেনের স্টাইল–ডিএনএ যেখানে শক্তির সুরে মিশে থাকে পরিশীলিত গ্ল্যামারের ছাপ।
এই লুকটি মূলত এমন নারীদের জন্য, যারা নিজেদের উপস্থিতিতে একটু ‘ড্রামা’ আনতে ভয় পান না। ক্যামেরা–রেডি, ইভেন্ট–পারফেক্ট এবং এক কথায় অ্যাটিটিউড–ড্রাইভেন। ফ্রিঞ্জ টেক্সচার এখানে শুধু পোশাক নয় এটি একটি স্টেটমেন্ট।
সুস্মিতা সেন দেখিয়ে দিলেন, বয়স নয়-স্টাইলের শক্তি আসে নিজের ভেতরকার আত্মবিশ্বাস থেকে। আর যখন সেই আত্মবিশ্বাস লালে মোড়া হয়ে সামনে আসে, তখন তা নিঃসন্দেহে ফ্যাশনের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুহূর্ত হয়ে ওঠে।
জেএস/