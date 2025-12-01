ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া

ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া
সৌন্দর্য, স্টাইল আর আত্মবিশ্বাস এই তিনের নিখুঁত মিশ্রণ যেন নুসরাত ফারিয়ার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। পর্দায় যেমন, বাস্তব জীবনেও তিনি সবসময় লুক নিয়ে করেন সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর সেই সাহসী ফ্যাশনসেন্সই এবার আবারও ঝলসে উঠেছে তুর্কিতে তোলা তার সাম্প্রতিক ছবিগুলোতে।
ড্রেপড হল্টারনেক মেটালিক টপে যেন একেবারেই অন্য রকম ছায়ায় প্রকাশ পেয়েছেন অভিনেত্রী। শরীরের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানিয়ে যাওয়া এই টপের ভাঁজ আর ডিপ নেকলাইন দিচ্ছে গ্ল্যামারের মোহনীয় আভা। তার সঙ্গে পরা স্যাটিনের কালো পেন্সিল স্কার্ট পুরো লুকটিকে করেছে আরও বেশি স্কাল্পটেড, আরও পরিণত।
মেটালিক টপের ঝিলিক, স্কার্টের স্নিগ্ধতা আর ফারিয়ার সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট সব মিলিয়ে লুকটি যেন আধুনিকতার প্রতিটি সংজ্ঞাকে নতুন করে লিখে দিয়েছে। ওয়েভি হেয়ারস্টাইলে তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক এক এফোর্টলেস চার্ম।
মেকআপে ছিল না বাড়তি জাঁকজমক, তবুও ছড়িয়েছে চমৎকার দীপ্তি। লেন্স লাগানো চোখে কাজল ও মাশকারার নরম টাচ, পরিপাটি ভ্রু, হালকা গ্লসি লিপ, গালে নরম ব্লাশ আর হাইলাইটারের শিমার। মিনিমাল মেকআপের মধ্যেই তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সিম্পল গ্লোও ফ্যাশনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
গোটা সাজপোশাকের সঙ্গে মিল রেখে অ্যাকসেসরিজেও রেখেছেন সাদামাটা। কানে ছোট স্টাড, হাতে সোনালি স্টেটমেন্ট ঘড়ি, আংটি আর ব্রেসলেট। এই স্লিম, মিনিমাল অ্যাপ্রোচই লুকটিকে করেছে ট্রেন্ডি এবং একেবারে সমসাময়িক।
জেএস/