নভেম্বরে তারকাদের সেরা ১০ লুক
নভেম্বর মানেই উৎসবের আবহ, ফ্যাশনের উষ্ণতা আর রেড কার্পেটকে মাত করে তোলা অগণিত তারকার উপস্থিতি। মাসজুড়েই দেশি–বিদেশি সেলিব্রিটিরা নিজের স্টাইল-স্টেটমেন্টে যেন নতুন গল্প লিখেছেন। কখনো মিনিমাল লুকে এলিগেন্স, কখনো সাহসী পোশাকে আত্মবিশ্বাস, আবার কখনো ক্লাসিক সৌন্দর্যের নতুন সংজ্ঞা। প্রতিটি লুক যেন আলাদা মৌসুম, আলাদা মুড। সেইসব বিশেষ মুহূর্তের ভিড় থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে নভেম্বরে নজরকাড়া সেরা ১০টি লুক, যেগুলো শুধু ফ্যাশন প্রেমীদেরই নয়, পুরো স্টাইল দুনিয়াকেই করেছে আরও বর্ণিল।
মেহজাবীন চৌধুরী: পোলকা ডটের কালো পোশাকে যেন নিজস্ব এক মাধুর্যের জাদু ছড়িয়ে দিয়েছেন মেহজাবীন চৌধুরী। আলো-ছায়ার নিখুঁত খেলায় সেজে ওঠা এই লুক তাকে দিয়েছে একাধারে চঞ্চল, আবার পরিমিত আভিজাত্যের ছোঁয়া। যেন ক্যামেরা নয়, মুহূর্তটাই তাকে বন্দি করার জন্য থমকে দাঁড়ায়। ফ্যাশন যে শুধু পোশাক নয়, ব্যক্তিত্বেরও প্রকাশ মেহজাবীনের এই উপস্থিতি তারই জীবন্ত প্রমাণ।
শবনম বুবলী: কালো রঙের পূর্ণদৈর্ঘ্যের ককটেল ড্রেসে বুবলীকে দেখাচ্ছিল নিখুঁত অভিজাত। সাদা পয়েন্টেড পাম্পসের সঙ্গে কালোর বিপরীতে রঙের ভারসাম্যটা তৈরি করেছে দারুণভাবে। ড্রেসের স্ট্র্যাপলেস কাটে যেমন আত্মবিশ্বাস, তেমনি ঝরে পড়েছে নারীত্বের মোলায়েম আবেদন।
তানজিয়া জামান মিথিলা: থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হওয়া মিস ইউনিভার্স ২০২৫–এ গিয়ে আলোচনায় এসেছেন মডেল ও অভিনেত্রী তানজিয়া জামান মিথিলা। প্রতিযোগিতায় ন্যাশনাল কস্টিউম রাউন্ডে বেশ চমক দেখিয়েছেন এই সুন্দরী।
সুনেরাহ বিনতে কামাল: শিমারি ব্ল্যাক ব্লেজারে লাস্যময়ী অভিনেত্রী। তার লুকে ফুটে উঠেছে গ্ল্যামার ও বোল্ডনেসের এক অনন্য প্রকাশ।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া: প্রিয়াঙ্কার পরা অফ-হোয়াইট শাড়িটির সরলতার ভেতর রয়েছে রাজকীয় গাম্ভীর্য। লেসের সূক্ষ্ম কাজ আর সোনালি সুতা বোনা বর্ডার একে দিয়েছে সমৃদ্ধতা, যেন পুরনো দিনের অভিজাত রুচি আর আধুনিক নান্দনিকতার নিখুঁত মেলবন্ধন।
মালাইকা অরোরা: সাদা সাটিন ফ্যাব্রিকের ওপর বড় কালো পোলকা ডট-এই ক্ল্যাসিক প্যাটার্নে তৈরি স্ট্র্যাপলেস গাউনটি মালাইকাকে যেন নিয়ে গেছে ষাটের দশকের সেই আইকনিক ঢংয়ে, তবে আধুনিক ছোঁয়ায় আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
আলিয়া ভাট: ন্যুড স্ট্রেচ সিল্ক নেট দিয়ে তৈরি এই গাউনটি ত্বকের মতো স্বচ্ছ এক ইলিউশন তৈরি করে, যার ওপর আগুনের শিখার মতো নকশায় সাজানো হয়েছে সিকুইন ও টিউব বিডস। কলার থেকে স্লিট পর্যন্ত পোশাকের প্রতিটি অংশে ঝলমোহ সৌন্দর্য যেন ভিনটেজ হলিউডের গ্ল্যামারকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে।
তারা সুতারিয়া: ঝলমলে ক্রিস্টাল, মুক্তার নরম দীপ্তি আর বডিকন সিলুয়েট-সব মিলে দৃষ্টির দখল নেবার মতো এক সাজে ধরা দিয়েছেন এই জেনজি ডিভা। জন্মদিনের পার্টিতে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ইউসুফ আলজাসমির আইকনিক ওত কুতুর ২০২২-২৩ কালেকশনের এক শিল্পিত মিডি ড্রেস।
জেনিফার লোপেজ: মনীশ মালহোত্রার তৈরি রোজ-গোল্ড কাটওয়ার্ক শাড়িতে হলিউড ডিভা জেনিফার লোপেজ হাজির হলেন এমন এক ফিউশন লুকে, যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্য আর পাশ্চাত্য গ্ল্যামারের নিখুঁত মিশেল। যেন বলিউডের মাধুর্য আর হলিউডের সাহসিকতায় জন্ম নিল নতুন এক ফ্যাশন-ভাষা।
মিমি চক্রবর্তী: ঐতিহ্যের ছোঁয়া, সমকালীনতার মিশ্রণ আর ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণ উপস্থিতি মিলিয়ে মিমির এই লুক যেন তৈরি করেছে এক আলাদা আবহ।
জেএস/