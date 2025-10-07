  2. লাইফস্টাইল

ঝাঁঝালো স্বাদে ভরপুর রসুনের ভর্তা, রইলো রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
ঝাঁঝালো স্বাদে ভরপুর রসুনের ভর্তা, রইলো রেসিপি

ভর্তা মানেই ভাতের সঙ্গে অনবদ্য এক জুটি। আর সেই ভর্তা যদি হয় রসুনের তাহলে তো খাওয়ার রুচি বেড়ে যায় কয়েকগুণ! রসুনের ঝাঁঝ, সরিষার তেলের ঘ্রাণ আর মরিচের তীব্রতা সব মিলিয়ে তৈরি হয় এমন এক স্বাদ যা একবার মুখে দিলে ভোলা যায় না। খুব সহজ কয়েকটি উপকরণ দিয়েই ঘরোয়া উপায়ে বানিয়ে নিতে পারেন এই লোভনীয় রসুনের ভর্তা।

  • উপকরণ

১. রসুন ২৫০ গ্রাম
২. কাঁচা মরিচ ৪-৫টি
৩. শুকনা মরিচ ২-৩টি
৪. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
৫. ধনিয়াপাতা কুচি
৬. সরিষার তেল প্রয়োজনমতো
৭. সয়াবিন তেল অল্প পরিমাণ
৮. লবণ স্বাদমতো

  • পদ্ধতি

প্রথমে রসুনের কোয়াগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নিন। এরপর কড়াইতে সামান্য সয়াবিন তেল গরম করে রসুনগুলো হালকা বাদামি রঙ হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। এতে রসুনের কাঁচা ঝাঁঝ কমে গিয়ে আসবে দারুণ ঘ্রাণ। এবার সেই কড়াইতেই সামান্য তেল দিয়ে কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ ও পেঁয়াজ কুচি হালকা লালচে করে ভেজে নিন।

সব উপকরণ একসঙ্গে একটি বাটিতে নিন ভাজা রসুন, মরিচ, পেঁয়াজ ও ধনিয়াপাতা। এবার লবণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। শেষে সরিষার তেল ছড়িয়ে দিন। চামচ বা হাত দিয়ে ভালোভাবে চটকে মেশান যেন সব উপকরণ একাকার হয়ে যায়। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার রসুনের ভর্তা। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই রসুনের ভর্তা। চাইলে সঙ্গে রাখতে পারেন ডাল বা ডিম ভাজা, স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

বাড়তি টিপস

  •  রসুন ভাজার সময় চুলার আঁচ মাঝারি রাখুন, না হলে রসুন পুড়ে যেতে পারে।
  •  ইচ্ছা হলে ভর্তায় সামান্য লেবুর রস বা টক ঝাল আচার মিশিয়ে নতুন স্বাদ আনতে পারেন।

