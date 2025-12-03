  2. লাইফস্টাইল

বেগুন-টমেটো ভর্তার সহজ রেসিপি

প্রকাশিত: ০২:২৮ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বেগুন-টমেটো ভর্তার সহজ রেসিপি
ভর্তার নাম শুনলেই যে কোনও বাঙালির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ভাতের থালা যেন ভর্তা ছাড়া অসম্পূর্ণই থেকে যায়। আর ঘরে থাকা অল্প উপকরণ দিয়েই যদি তৈরি করে ফেলা যায় অসাধারণ স্বাদের বেগুন-টমেটোর ভর্তা, তাহলে তো কথাই নেই! চলুন জেনে নেওয়া যাক সহজ কিন্তু দারুণ সুস্বাদু ভর্তার রেসিপি।

উপকরণ

  • বেগুন ২টি
  • টমেটো ২টি
  • পেঁয়াজ কুচি ২–৩টি
  • হলুদ গুঁড়া সামান্য
  • শুকনা মরিচ ৭–৮টি
  • সরিষার তেল প্রয়োজন অনুযায়ী
  • স্বাদমতো লবণ
  • এক মুঠো ধনেপাতা

যেভাবে বানাবেন

প্রথমে বেগুন ও টমেটো ভালো করে ধুয়ে মাঝারি সাইজে কেটে নিন। কাটা বেগুন-টমেটোর সঙ্গে সামান্য হলুদ ও লবণ মাখিয়ে নিন। এবার প্যান গরম করে অল্প তেলে বেগুন ও টমেটো আলাদা আলাদা করে ভেজে নিন। সবজি দু’টি নরম হয়ে হালকা সোনালি রঙ ধরলে নামিয়ে রাখুন এবং কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে দিন। অথবা বেগুন ও টমেটো চুলায় পুড়িয়ে নিতে পারেন।

একটি বড় বাটিতে শুকনা মরিচ, পেঁয়াজ কুচি, লবণ ও ধনে পাতা একসঙ্গে মেখে নিন। এবার ঠান্ডা হওয়া ভাজা বেগুন ও টমেটো বাটিতে দিয়ে ভালোভাবে চটকে মেশান। সবশেষে কাঁচা সরিষার তেল যোগ করে ভর্তাটি আবার ভালোভাবে মেখে নিন।

পরিবেশন: গরম ভাত, খিচুড়ি কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করলে স্বাদ আরও বাড়বে।

