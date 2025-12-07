কালো ভিনটেজ সাজে মনামীর রাজকীয় উপস্থিতি

কালো ভিনটেজ সাজে মনামীর রাজকীয় উপস্থিতি
কালো ভিনটেজ সাজে মনামী ঘোষ যেন সময়ের স্রোত ভেঙে উঠে এলেন রাজকীয় মাধুর্যে। ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত তার সাম্প্রতিক লুকটি দেখলে মনে হবে পুরনো দিনের অপার ঐশ্বর্য আর আধুনিক ফ্যাশনের সূক্ষ্ম মেলবন্ধন যেন এক ফ্রেমে বন্দি হয়েছে।
সোনালি বোতাম, সাদা লেসের কোমল ছোঁয়া আর নিখুঁতভাবে গড়া বডিস-স্টাইল পোশাকের প্রতিটি উপাদান তার ব্যক্তিত্বে যোগ করেছে এক নতুন শৌর্য। মনামীর এই সাজ শুধু একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নয়, বরং স্মরণ করিয়ে দেয় ক্ল্যাসিক স্টাইল কখনোই পুরোনো হয় না, বরং সঠিক উপস্থাপনায় আরও দীপ্তিময় হয়ে ওঠে।
অনলাইন দুনিয়ায় জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবেও মনামীর উপস্থিতি বেশ জোরালো। অনুষ্ঠান হোক বা সোশ্যাল মিডিয়া, বোল্ড ও এক্সপেরিমেন্টাল স্টাইলের জন্য বরাবরই নজর কাড়েন তিনি। মিষ্টি হাসি আর মোহময়ী শারীরিক গড়ন যেন তার স্টাইলে বাড়তি জাদু যোগ করে।
পুরনো দিনের ছোঁয়া নিয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছেন এই লাস্যময়ী অভিনেত্রী। কালো রঙের ফিটেড বডিস-স্টাইল পোশাকের সামনের সোনালি বোতামগুলোই প্রথম নজর কাড়ে। গলার অংশজুড়ে সাদা লেস আর রাফল ডিটেইলের মোলায়েম ছোঁয়া পুরো লুকটিকে দিয়েছে নিখাদ ভিনটেজ পরিবেশ।
করসেট-অনুপ্রাণিত কাটে তৈরি ফুলস্লিভ টপটির সঙ্গে ছিল স্টাইলিশ হাই-ওয়েস্ট বডিকন স্কার্ট। দুটোরই রঙ কালো, তাই একে-অপরকে আরও সুন্দরভাবে পরিপূরক করেছে। সাজের সঙ্গে মানিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন কালো হাই হিল।
মেকআপেও ছিল মিনিমাল অথচ সাহসী ছাপ। উজ্জ্বল লাল লিপস্টিক, নিখুঁত উইংড আইলাইনার আর পরিষ্কার স্লিক বান চুলের স্টাইল। অ্যাকসেসরিজে হাতে পরেছেন স্টেটমেন্ট গোল্ড রিং, আর কানে ছোট্ট স্টাড যা পুরো লুককে দিয়েছে আভিজাত্যের একটি নরম টাচ।
জেএস/