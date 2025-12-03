  2. লাইফস্টাইল

লেইস ব্লাউজ ও কালো শাড়িতে নজরকাড়া কাজল

০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বলিউড অভিনেত্রী কাজল, ছবি: ফেসবুক থেকে

বলিউডের চিরচেনা হাসি, গভীর চোখের মায়া আর অনবদ্য অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় কাজলের বিশেষত্ব। বয়স, আলো, ক্যামেরা সবকিছুকে ছাপিয়ে তার ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক যে ব্যাপারটি, তা হলো তার সহজ-স্বতঃস্ফূর্ত ফ্যাশনসেন্স। কাজল কখনোই কৃত্রিম ঝলকের ভরসায় চলেন না; বরং পোশাকের ভেতরেই লুকিয়ে রাখেন এমন এক মাধুর্য, যা তাকে করে তোলে অন্যদের চেয়ে আলাদা।

সাম্প্রতিক এই ছবিতেও সেই চেনা অনন্যতার ঝলক স্পষ্ট। একটি কালো সিল্ক শাড়িতে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়ানো কাজল যেন আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের এক নিখুঁত সেতুবন্ধন। আলোছায়ার মোলায়েম বেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে তার সৌন্দর্য আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই ছবির মূল আকর্ষণ নিঃসন্দেহে তার কালো শাড়ি। শাড়িটির ফ্যাব্রিক এমনভাবে আলো প্রতিফলিত করছে, যেন প্রতিটি ভাঁজ এবং ড্রেপের মাঝে লুকিয়ে আছে এক অন্তর্মুখী অভিজাত্য। শাড়ির বর্ডারে রয়েছে সোনালি কারুকাজ, যা পোশাকটিকে দিয়েছে অতিরিক্ত রাজকীয়তা।

কালো রং সাধারণত শক্তি, আত্মবিশ্বাস আর রহস্যময়তার প্রতীক। কাজলের উপস্থিতিতে এই কালো শাড়ি যেন হয়ে উঠেছে তার ব্যক্তিত্বেরই এক বর্ধিত রূপ। প্রকাশ্য না হয়েও দৃঢ়, সরল না হয়েও আকর্ষণীয়।

শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে কাজল বেছে নিয়েছেন লেইস ডিজাইনের ব্লাউজ। এক হাতে লেইস স্লিভসের নিখুঁত কাজ, অন্যদিকে অফ-শোল্ডার ধরনের কাট দুটি স্টাইলই একসঙ্গে এসে তৈরি করেছে একটি নৈপুণ্যময় ফিউশন। এতে ট্র্যাডিশনাল শাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওয়েস্টার্ন মিনিমালিজমের নরম ছোঁয়া। এই ধরনের ব্লাউজ স্টেটমেন্ট তৈরি করে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করে না ঠিক কাজলের মতোই। শান্ত অথচ স্মরণীয়।

গয়না নেই কোনো বাড়াবাড়ি, পরেছেন হালকা গোল্ডেন স্টোনের চোকার ও ম্যাচিং ইয়ারস্টাড। কাজলের ফ্যাশনসেন্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো এই ব্যালেন্স যেন তিনি জানেন কোথায় কতটুকু উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে হবে। তার গয়না এখানে শাড়ির বর্ডারের সোনালি কারুকাজের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিশে গেছে, পুরো সাজে তৈরি করেছে এক সুষম সামঞ্জস্য।

চুল স্বাভাবিক ঢেউ খেলানো; নরম ব্রাউন শেডে রঙ করা। এতে তার মুখাবয়ব আরও উজ্জ্বল হয়েছে। মেকআপও খুবই সাবলীল। ডিউই বেস, হালকা নিউড লিপ, চোখে স্মোকি শ্যাডোর ছোঁয়া। যেন তিনি বলতে চাইছেন, বাহুল্য নয়, পরিমিতিই সৌন্দর্য।

কাজল কখনোই ট্রেন্ডের দাসী নন। তাকে দেখে মনে হয় তিনি নিজের মতো করে ট্রেন্ড তৈরি করেন। তার ফ্যাশনসেন্সের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সহজতা আর স্বকীয়তা। তিনি জানেন কোন পোশাকে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে, কোন লুক তাকে করে তুলবে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী।

