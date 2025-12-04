প্রি-ড্রেপড বেনারসিতে কারিনার স্টাইল স্টেটমেন্ট
একজন নিখুঁত অভিনেত্রী এবং স্বকীয় ফ্যাশন আইকন কারিনা কাপুর খান। নিজের লুক নিয়ে তিনি কখনোই সীমাবদ্ধ হন না, বরং নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজের স্টাইলের দিগন্ত বাড়িয়ে চলেন। আর এজন্যই আমরা তাকে দেখি এমন সাহসী এবং চমকপ্রদ লুকে, যা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ ধাঁধানো হয়ে ওঠে। এবার বেবো হাজির হয়েছেন এক প্রি-ড্রেপড বেনারসির সঙ্গে, যা সরাসরি ‘ড্রপ ডেড গর্জিয়াস’ লুকের সংজ্ঞা।
কারিনার নাম শুনলেই মনে আসে তার অভিনীত অবিস্মরণীয় চরিত্রগুলো ‘কাভি খুশি কাভি গম’ এর স্টাইলিশ ‘পু’, ‘যব উই মেট’ এর প্রাণবন্ত ‘গীত’। কেবল চরিত্র নয়, বরং স্টাইলেও তিনি একটি পরিচয় গড়ে রেখেছেন। ২৫ বছরের অভিনয় যাত্রায় পদার্পণ করা এই বিশেষ মুহূর্ত উদযাপন করা হয়েছিল এক অভিনব আঙ্গিকে।
২০২৪ সালে সিলভার জুবিলি উপলক্ষে পিভিআর আইনক্স আয়োজন করেছিল ‘কারিনা কাপুর খান ফেস্টিভ্যাল’, যেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল তার নির্বাচিত ও সর্বোত্তম সিনেমাগুলো। এই অনুষ্ঠানে কারিনার উপস্থিতি ছিল মনোহর। কালো-সোনালি প্রি-ড্রেপড বেনারসির সঙ্গে তিনি যেন রাজকীয় আবহময়ী আভা ছড়িয়ে দিয়েছেন। শাড়ির প্রতিটি জায়গায় সূক্ষ্ম সোনালি ও কালো সুতা এবং নিচের অংশে ফুলেল মোটিফের দৃষ্টিনন্দন কাজ সব মিলিয়ে লুকটি ছিল একদম অনন্য।
শাড়ির ড্রেপিংয়ে প্লিট করা অংশ, অফ-শোল্ডার নেকলাইন এবং আঁচলের ট্রেনের মতো ছড়ানো ফ্লেয়ার সবই বেবোর ফিগারকে গাউন-সমতুল্য এক রাজকীয় উপস্থিতি দিয়েছে। কালো গ্লাভস, ম্যাচিং গোল্ড হিল এবং মডার্ন জুয়েলারি তার লুককে আরও সম্পূর্ণ করেছে।
ন্যুড মেকআপের মধ্যে চোখে পড়েছে আইকনিক কাজল ও কালো টিপ, যা ফিউশন লুকটিকে দিয়েছে আলাদা সৌন্দর্য।
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অনবদ্য সমন্বয়ে তৈরি এই লুকের মাধ্যমে একবার আরও প্রমাণিত হলো কারিনা কাপুর খানের তুলনা অন্য কারোর সঙ্গে নয়। ফ্যাশন হোক বা অভিনয়, বেবোর স্বতন্ত্রতা সবসময়ই আলাদা এবং অসাধারণ।
জেএস/