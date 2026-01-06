ভেজানো চাল ছাড়াই পোয়া পিঠা, রইলো রেসিপি

  2. লাইফস্টাইল

ভেজানো চাল ছাড়াই পোয়া পিঠা, রইলো রেসিপি

প্রকাশিত: ১২:৩৭ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
শীত এলেই পিঠার ঘ্রাণে মুখর হয়ে ওঠে বাঙালির রান্নাঘর। পোয়া পিঠা মানেই নরম, মিষ্টি আর ঐতিহ্যের ছোঁয়া। তবে অনেকেই ভাবেন, এই পিঠা বানাতে হলে অবশ্যই চাল ভিজিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে। সেই ধারণা বদলাতেই আজকের আয়োজন। ভেজানো চাল ছাড়াই, শুকনো চালের গুঁড়া ব্যবহার করে খুব সহজে তৈরি করা যাবে সুস্বাদু পোয়া পিঠা। অল্প উপকরণ আর কম সময়েই ঘরেই বানাতে পারবেন এই জনপ্রিয় পিঠা। চলুন জেনে নেওয়া যাক সহজ সেই রেসিপি।

উপকরণ

শুকনো চালের গুঁড়া ২ কাপ
ময়দা আধা কাপ
গুড় ১ কাপ
লবণ সামান্য
পানি পরিমাণমতো
তেল ভাজার জন্য।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে কুসুম গরম পানিতে শুকনো চালের গুঁড়া ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এবার ভিজিয়ে রাখা চালের গুঁড়ার সঙ্গে গুড়, ময়দা, লবণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পানি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াইতে তেল দিয়ে দিন। তেল ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে তাতে গোল চামচের সাহায্যে একটি করে পিঠার গোলা ছাড়ুন। চুলার আঁচ মাঝারি রেখে দুই পিঠ ভালো করে ভাজুন। সোলালি রং হয়ে এলে পিঠা তুলে টিস্যুর উপরে রাখতে পারেন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু পোয়া পিঠা। এবার পরিবেশন করুন আপনার পছন্দের পেয়ালায়।

