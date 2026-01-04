গরম ভাতে জমজমাট পুদিনা পাতার ভর্তা
গরম গরম ভাতের সঙ্গে ভর্তার আবেদন বাঙালির রসনায় আলাদা জায়গা করে আছে। আর সেই ভর্তায় যদি থাকে পুদিনা পাতার ঝাঁঝালো ঘ্রাণ আর হালকা ঝাল-টক স্বাদ, তাহলে পুরো খাবারটাই হয়ে ওঠে জমজমাট। সহজলভ্য উপকরণে তৈরি এই পুদিনা পাতার ভর্তা যেমন বানাতে ঝামেলাহীন, তেমনি স্বাদে আনে ভিন্নতা। দৈনন্দিন রান্নায় একটু নতুনত্ব চাইলে গরম ভাতের সঙ্গে এই ভর্তা হতে পারে দারুণ এক সঙ্গী। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- পুদিনা পাতা এক কাপ পরিমাণ
- পেঁয়াজ ২টি
- কাঁচা মরিচ স্বাদমতো
- লেবুর রস ১ চা চামচ
- সরিষার তেল ১ টেবিল চামচ
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে পুদিনা পাতা ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে পাটায় বেটে বা ব্লেড করে নিতে পারেন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলে সুস্বাদু পুদিনা পাতার ভর্তা।
