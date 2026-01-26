ন্যুড ড্রেসে তামান্না, চোখ ফেরানো দায়

ন্যুড ড্রেসে তামান্না, চোখ ফেরানো দায়
এক সময় বলিউডে সৌন্দর্যের মাপকাঠি বলতে বোঝানো হতো ‘জিরো ফিগার’। সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন বি-টাউনের একের পর এক অভিনেত্রী। অথচ দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির নায়িকাদের স্বাভাবিক ও ভরাট গড়ন নিয়ে চলত নানা আলোচনা। সময়ের সঙ্গে সেই ধারণায় বড় পরিবর্তন এনেছেন তামান্না ভাটিয়া। বলিউডে পা রেখে নিজের কার্ভি ফিগার দিয়েই যেন সৌন্দর্যের নতুন সংজ্ঞা লিখেছেন এই দক্ষিণী সুপারস্টার।
সম্প্রতি এক এল-লিস্ট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে কালো লেসে মোড়া ন্যুড ড্রেসে তামান্নার উপস্থিতি মুহূর্তেই নজর কাড়ে।
স্কাল্পটেড কাটের মিডি দৈর্ঘ্যের ড্রেসটি তার গড়নে এমন নিখুঁতভাবে বসেছে যে এক মুহূর্তের জন্য চোখ ফেরানো কঠিন।
স্ট্র্যাপলেস ডিজাইনের এই ন্যুড ড্রেসে কালো লেসের ব্যবহার লুকটিকে করেছে আরও সাহসী ও আবেদনময়।
করসেট স্টাইলে তৈরি ড্রেসটির বডিস অংশ গড়নকে করেছে আরও শার্প ও ডিফাইন্ড। বডিকন ড্রেসের আদর্শ উদাহরণ হিসেবে ধরা যায় ভারতীয় ডিজাইনার সূর্য সরকারের নতুন ‘লুন কালেকশন’ এর এই বিশেষ পোশাকটিকে।
ড্রেসটির পেছনে নিট লাইনের ব্যাকলেস কাটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাটকীয় কালো ট্রেন, যার ওপরে স্যাটিন বো ডিটেইলিং পুরো লুকে এনে দিয়েছে বাড়তি গ্রেস।
এই লুকে গয়নায় বাড়তি জাঁকজমক না করে মিনিমাল পথেই হেঁটেছেন তামান্না। রূপালি ইয়াররিং আর একটি হীরার আংটিতেই সম্পূর্ণ হয়েছে স্টাইলিং।
চুলে সামনের দিকে হালকা ব্যাংস রেখে আপডু হেয়ারস্টাইল, সঙ্গে সেমি-ম্যাট ন্যুড-কমলা লিপস্টিক ও চোখে একটু নাটকীয় আইলাইনার-মাসকারা সব মিলিয়ে লুকটিতে তৈরি হয়েছে এক ধরনের মোহনীয় অভিজাত ভাব।
এই ন্যুড ড্রেসে তামান্নাকে সত্যিই মনে হচ্ছে পাথরে খোদাই করা এক নিখুঁত ভাস্কর্য। জানা গেছে, এই এক্সক্লুসিভ ড্রেসটির মূল্য বাংলাদেশি টাকায় ছয় লাখেরও বেশি।
জেএস/