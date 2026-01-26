  2. লাইফস্টাইল

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা
চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী, ছবি: ফেসবুক থেকে

আলোচনা-সমালোচনা থাকবেই, কিন্তু তাতে থেমে যাওয়ার মানুষ নন শবনম বুবলী। সময়ের আলোচিত এই চিত্রনায়িকা বরাবরই বিশ্বাস করেন নিজের গতিতে এগিয়ে যাওয়াই আসল কথা। নতুন বছরের শুরুতেই ভক্তদের জন্য ভাগ করে নিয়েছেন কিছু নতুন ছবি, যেখানে স্পষ্ট ধরা পড়েছে তার আত্মবিশ্বাসী ও স্টাইলিশ উপস্থিতি।

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

ছবিগুলোতে বুবলীর লুক চোখে পড়ার মতো ক্লাসি, আবার একই সঙ্গে গ্ল্যামারাস। তার পোশাক নির্বাচনের কেন্দ্রে ছিল একটি ব্ল্যাক স্ট্রাকচার্ড জ্যাকেট-স্টাইল টপ। ভি-নেক কাট ও সামনের বাটন ডিটেইল পোশাকটিকে দিয়েছে আধুনিক ছাঁদ আর শিয়ার ফুল স্লিভ যোগ করেছে হালকা ফেমিনিন টাচ।

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

কাঁধ ও পোশাকের নিচের অংশে যুক্ত থ্রি-ডি ফ্লোরাল অ্যাপ্লিক এবং সূক্ষ্ম বিডওয়ার্ক এই আউটফিটকে আলাদা করে তুলেছে।

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

এক কথায়, এটি শুধুই একটি টপ নয়; একটি স্টেটমেন্ট পিস। এর সঙ্গে রাইনস্টোনে সাজানো আইভরি রঙের বুট কাট প্যান্ট বেছে নিয়ে বুবলী তৈরি করেছেন আকর্ষণীয় কনট্রাস্ট। টপ ও বটমের এই সংমিশ্রণ লুকটিকে করেছে আরও প্রাণবন্ত ও ফ্যাশন-ফরওয়ার্ড।

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

স্টাইলিংয়ে চুল রাখা হয়েছে সাইড পার্টেড লুজ ওয়েভে, যা পুরো লুকের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে।

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

মেকআপে ছিল সফট গ্লোয়ি ফিনিশ ফ্লোলেস বেজের সঙ্গে পিচ টোনের ব্লাশ এনে দিয়েছে মুখে সতেজ আভা। চোখে শিমারি আইশ্যাডো, আইলাইনার ও মাসকারার সংযত ব্যবহার আর ঠোঁটে পিচ-নুড লিপগ্লস লুকটিকে রেখেছে ভারসাম্যপূর্ণ।

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

গয়নার ক্ষেত্রেও বুবলী বাড়াবাড়িতে যাননি। ছোট স্টাড আর একটি আংটিতেই সম্পূর্ণ হয়েছে তার সাজ। সব মিলিয়ে এই লুকে বুবলী নিজেকে তুলে ধরেছেন একজন আত্মবিশ্বাসী, পরিমিত রুচির এবং স্টাইল-সচেতন নারী হিসেবে। যেখানে গ্ল্যামার আছে, কিন্তু তা কখনোই অতিরিক্ত হয়ে ওঠেনি।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ন্যুড ড্রেসে তামান্না, চোখ ফেরানো দায়

ন্যুড ড্রেসে তামান্না, চোখ ফেরানো দায়

সোনা কেনার আগে যে প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজছে মানুষ

সোনা কেনার আগে যে প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজছে মানুষ

ঝলমলে হীরার আভায় অপুর নতুন রূপ

ঝলমলে হীরার আভায় অপুর নতুন রূপ

স্লিপড্রেসে নিঃশব্দ আবেদন, ভাইরাল জয়ার নতুন লুক

স্লিপড্রেসে নিঃশব্দ আবেদন, ভাইরাল জয়ার নতুন লুক

ঐতিহ্যের ভাঁজে আধুনিক জয়া

ঐতিহ্যের ভাঁজে আধুনিক জয়া

কালো কিন্তু নিখুঁত, জানুন এই মডেলের গোপন তথ্য

কালো কিন্তু নিখুঁত, জানুন এই মডেলের গোপন তথ্য