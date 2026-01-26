আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা

আলোচনা ছাপিয়ে স্টাইলিশ বুবলীর এগিয়ে চলা
আলোচনা-সমালোচনা থাকবেই, কিন্তু তাতে থেমে যাওয়ার মানুষ নন শবনম বুবলী। সময়ের আলোচিত এই চিত্রনায়িকা বরাবরই বিশ্বাস করেন নিজের গতিতে এগিয়ে যাওয়াই আসল কথা। নতুন বছরের শুরুতেই ভক্তদের জন্য ভাগ করে নিয়েছেন কিছু নতুন ছবি, যেখানে স্পষ্ট ধরা পড়েছে তার আত্মবিশ্বাসী ও স্টাইলিশ উপস্থিতি।
ছবিগুলোতে বুবলীর লুক চোখে পড়ার মতো ক্লাসি, আবার একই সঙ্গে গ্ল্যামারাস। তার পোশাক নির্বাচনের কেন্দ্রে ছিল একটি ব্ল্যাক স্ট্রাকচার্ড জ্যাকেট-স্টাইল টপ। ভি-নেক কাট ও সামনের বাটন ডিটেইল পোশাকটিকে দিয়েছে আধুনিক ছাঁদ আর শিয়ার ফুল স্লিভ যোগ করেছে হালকা ফেমিনিন টাচ।
কাঁধ ও পোশাকের নিচের অংশে যুক্ত থ্রি-ডি ফ্লোরাল অ্যাপ্লিক এবং সূক্ষ্ম বিডওয়ার্ক এই আউটফিটকে আলাদা করে তুলেছে।
এক কথায়, এটি শুধুই একটি টপ নয়; একটি স্টেটমেন্ট পিস। এর সঙ্গে রাইনস্টোনে সাজানো আইভরি রঙের বুট কাট প্যান্ট বেছে নিয়ে বুবলী তৈরি করেছেন আকর্ষণীয় কনট্রাস্ট। টপ ও বটমের এই সংমিশ্রণ লুকটিকে করেছে আরও প্রাণবন্ত ও ফ্যাশন-ফরওয়ার্ড।
স্টাইলিংয়ে চুল রাখা হয়েছে সাইড পার্টেড লুজ ওয়েভে, যা পুরো লুকের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে।
মেকআপে ছিল সফট গ্লোয়ি ফিনিশ ফ্লোলেস বেজের সঙ্গে পিচ টোনের ব্লাশ এনে দিয়েছে মুখে সতেজ আভা। চোখে শিমারি আইশ্যাডো, আইলাইনার ও মাসকারার সংযত ব্যবহার আর ঠোঁটে পিচ-নুড লিপগ্লস লুকটিকে রেখেছে ভারসাম্যপূর্ণ।
গয়নার ক্ষেত্রেও বুবলী বাড়াবাড়িতে যাননি। ছোট স্টাড আর একটি আংটিতেই সম্পূর্ণ হয়েছে তার সাজ। সব মিলিয়ে এই লুকে বুবলী নিজেকে তুলে ধরেছেন একজন আত্মবিশ্বাসী, পরিমিত রুচির এবং স্টাইল-সচেতন নারী হিসেবে। যেখানে গ্ল্যামার আছে, কিন্তু তা কখনোই অতিরিক্ত হয়ে ওঠেনি।
জেএস/