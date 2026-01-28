  2. লাইফস্টাইল

স্টেটমেন্ট আউটফিটে নজরকাড়া মেহজাবীন

প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী, ছবি: ফেসবুক থেকে

মিষ্টি হাসি, সাবলীল উপস্থিতি আর পরিমিত অথচ নজরকাড়া ফ্যাশন সেন্স, এই তিনের সমন্বয়েই দর্শকের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। প্রতিবারই তিনি নিজেকে তুলে ধরেন ভিন্ন এক আঙ্গিকে। সাম্প্রতিক এক ফটোশুটেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নতুন এই লুকে মেহজাবীন ধরা দিয়েছেন এক অনন্য স্টাইল স্টেটমেন্টে।

এই ফটোশুটে তার পরিহিত পোশাকটি বিলাসিতা ও গ্ল্যামারের সূক্ষ্ম মেলবন্ধন। ড্রেপড ও কিমোনো-অনুপ্রাণিত এই ড্রেসটি একদিকে যেমন আধুনিক, তেমনি মডেস্ট স্টাইলেরও চমৎকার উদাহরণ।

ঢিলেঢালা কাট ও র‍্যাপিং ডিজাইন পোশাকটিকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা, আর হাই স্লিট ডিটেইল যোগ করেছে আকর্ষণ ও আবেদন। স্টেটমেন্ট এই আউটফিটটি নেওয়া হয়েছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সেলিব্রিটি চয়েজ’ থেকে।

পোশাকটিই যেন মূল ফোকাসে থাকে সেই ভাবনা থেকেই অনুষঙ্গ নির্বাচনে ছিল সংযমী ও সচেতনতা। অতিরিক্ত লেয়ারিং এড়িয়ে মেহজাবীন হাতে নিয়েছেন একটি এমবেলিশড ক্লাচ, যা লুকের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানিয়েছে। গয়না ও অন্যান্য অনুষঙ্গেও ছিল ভিন্টেজ গ্ল্যামারের হালকা ছোঁয়া।

এই সাজের সবচেয়ে চোখে পড়া অংশ নিঃসন্দেহে তার স্টেটমেন্ট চোকার নেকপিস। ফ্লোরাল ডিজাইনের সিলভার চোকারে বসানো সবুজ পাথর পুরো লুককে এনে দিয়েছে নতুন প্রাণ। এর সঙ্গে কানে ম্যাচিং স্টাড ইয়াররিং, হাতে ব্রেসলেট ও আংটি সব মিলিয়ে গয়নার সমন্বয় ছিল ভারসাম্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন।

মেকআপে রাখা হয়েছে সফট ও ন্যাচারাল গ্লো। সুপরিচিত ‘জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার’ থেকে সাজানো হয়েছে অভিনেত্রীকে। চোখে শিমারি আইশ্যাডো ও কাজল, সুচারুভাবে গড়া ভ্রু আর ঠোঁটে নুড ব্রাউন শেডের লিপকালার সবকিছু মিলিয়ে মেহজাবীনের উপস্থিতি হয়ে উঠেছে আরও মোহময়।

চুলের স্টাইলিংয়েও ছিল বিশেষত্ব। লুজ স্টাইলে করা বেণির সঙ্গে সামনের দিকে হালকা কার্ল করা চুল মুখের দুই পাশে নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে বেণির ভেতর গাঁথা সিলভার গয়নাই চুলের সাজে যোগ করেছে আলাদা আকর্ষণ।

পুরো লুককে সম্পূর্ণ করতে পায়ে ছিল পয়েন্টেড-টো হিল। সিলভার মেটালিক ফিনিশের এই হিল পোশাকের মিউটেড টোনের সঙ্গে সুন্দর কনট্রাস্ট তৈরি করে লুকটিকে করেছে আরও স্টাইলিশ।

জেএস/

