ঘরেই বানিয়ে নিন সুস্বাদু কিমা বেগুনি

ঘরেই বানিয়ে নিন সুস্বাদু কিমা বেগুনি
ইফতারে একটু ভিন্ন স্বাদ চাই? বাইরে থেকে কিনে আনা নয়, খুব সহজ উপকরণেই ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন মজাদার কিমা বেগুনি। মচমচে বেগুনির ভেতরে রসালো মসলাদার কিমার পুর, প্রতি কামড়েই মিলবে দারুণ স্বাদ আর ঘরোয়া তৃপ্তি। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- বেগুন ৩টা
- বেসন দেড় কাপ
- আদাবাটা আধা চা-চামচ
- হলুদ গুঁড়ো আধা চা-চামচ
- মরিচ গুঁড়ো আধা চা-চামচ
- ঠান্ডা পানি পরিমাণমতো
- লবণ স্বাদমতো
- বেকিং পাউডার সিঁকি চা-চামচ
পুরের জন্য
- মুরগির কিমা ১ কাপ
- কাঁচা মরিচ কুচি ১ চা-চামচ
- অরিগানো ১ চা-চামচ
- চিজ কুচি ৩ টেবিল চামচ
- গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ
- তেল ১ চা-চামচ
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই মুরগির কিমা, কাঁচামরিচ কুচি, অরিগানো, গোলমরিচের গুঁড়া একসঙ্গে তেলে ভেজে নিন। এবার বেগুন লম্বা ও মোটা করে কাটুন। এমনভাবে কাটুন যেন মাঝখানে পুর দেওয়ার জায়গা থাকে। কাটা হয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে পরিমাণমতো লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। এবার বেগুনের ফাঁকা জায়গায় কিমার পুর ঢুকিয়ে চিজের কুচি দিন।
অন্যদিকে বেসনের সঙ্গে আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, লবণ, বেকিং পাউডার ও পানি দিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। এরপর বেগুন সাবধানে ব্যাটারে ডুবিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন যেন কিমা বের হয়ে না যায়। সবশেষে ডুবো তেলে ভেজে নামিয়ে নিন। ইফতারে পরিবেশন করুন মজাদার কিমা বেগুনি।
