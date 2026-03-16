  2. লাইফস্টাইল

ইফতারে স্বস্তি পেতে পান করুন সুস্বাদু লাবান

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
ইফতারে স্বস্তি পেতে পান করুন সুস্বাদু লাবান
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

রোজার দীর্ঘ সময়ের ক্ষুধা আর তৃষ্ণার পরে ইফতারের মুহূর্তটি হয় বিশেষ। এমন সময় দেহ ও মন দুটোই চায় শান্তি। সুস্বাদু লাবানের পুষ্টিগুণ আর স্বাদ মন ও শরীর দুটোই পুনরুজ্জীবিত করে। এক গ্লাস লাবান না শুধুই তৃষ্ণা মেটায়, এটি হজম প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে, গরম কমায় এবং ইফতারের পর স্বস্তির এক অনন্য অনুভূতি দেয়। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • ঘন দই ২ কাপ
  • ঠান্ডা পানি ৪ কাপ
  • লবণ ১ চা চামচ
  • ভাজা জিরার গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
  • কুচনো পুদিনা পাতা ৭-৮টি
  • বরফ কুচি

আরও পড়ুন:

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে একটি বড় পাত্রে দই এবং লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এরপর অল্প অল্প করে ঠান্ডা পানি যোগ করুন এবং ফেটাতে থাকুন যেন দলা না থাকে। লাবান তৈরি হয়ে গেলে ভাজা জিরার গুঁড়ো এবং কুচনো পুদিনা পাতা মিশিয়ে নিন। সবশেষে পরিবেশন করুন বরফ কুচি দিয়ে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রশান্তি পেতে পান করুন জিরা পানির শরবত

প্রশান্তি পেতে পান করুন জিরা পানির শরবত

ঝটপট বানিয়ে নিন পাকা পেঁপের লাচ্ছি

ঝটপট বানিয়ে নিন পাকা পেঁপের লাচ্ছি

ইফতারে প্রশান্তি দেবে দুধ তরমুজের ঠান্ডা শরবত

ইফতারে প্রশান্তি দেবে দুধ তরমুজের ঠান্ডা শরবত

খেজুরের স্মুদি বানাবেন যেভাবে

খেজুরের স্মুদি বানাবেন যেভাবে