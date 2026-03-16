ইফতারে স্বস্তি পেতে পান করুন সুস্বাদু লাবান
রোজার দীর্ঘ সময়ের ক্ষুধা আর তৃষ্ণার পরে ইফতারের মুহূর্তটি হয় বিশেষ। এমন সময় দেহ ও মন দুটোই চায় শান্তি। সুস্বাদু লাবানের পুষ্টিগুণ আর স্বাদ মন ও শরীর দুটোই পুনরুজ্জীবিত করে। এক গ্লাস লাবান না শুধুই তৃষ্ণা মেটায়, এটি হজম প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে, গরম কমায় এবং ইফতারের পর স্বস্তির এক অনন্য অনুভূতি দেয়। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- ঘন দই ২ কাপ
- ঠান্ডা পানি ৪ কাপ
- লবণ ১ চা চামচ
- ভাজা জিরার গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- কুচনো পুদিনা পাতা ৭-৮টি
- বরফ কুচি
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে একটি বড় পাত্রে দই এবং লবণ দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এরপর অল্প অল্প করে ঠান্ডা পানি যোগ করুন এবং ফেটাতে থাকুন যেন দলা না থাকে। লাবান তৈরি হয়ে গেলে ভাজা জিরার গুঁড়ো এবং কুচনো পুদিনা পাতা মিশিয়ে নিন। সবশেষে পরিবেশন করুন বরফ কুচি দিয়ে।
জেএস/