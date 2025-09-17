  2. সাহিত্য

আব্দুল্লাহ নাজিম আল মামুনের তিনটি কবিতা

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তামাশা

‎গাছের ডাল থেকে ফুল ঝরে পড়ার মতো
‎মৃত পাখিরা ঝরে পড়ছে উঠোনে
‎শহীদদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে ওহুদের প্রান্তর।
‎কারবালার ময়দান থেকে রক্ত-নদীর স্রোত
‎বয়ে এসেছে গাজায়, পবিত্র আল আকসায়।
‎তবুও মেরুদণ্ডহীন কবিরা লিখছেন
‎এই পৃথিবী কতই না সুন্দর!

‎****‎

‎ফিলিস্তিন

যেহেতু চাঁদ নেই আলো দেখা যাবে কী করে?
‎প্রত্যেকটি রাত কেটে যায় অন্ধকারে,
‎বিনিদ্রায়, আতঙ্কে।
‎কিছু জোনাকি পোকা দৌড়াদৌড়ি করে
সেগুলাই আলো, তারা, নক্ষত্র, প্রজন্মের সম্ভাবনা
সেই আলোকে নেভাতে চায় বোমার ছায়া
‎কিন্তু তারা জানে না প্রজন্ম বেঁচে থাকে চিরন্তন
‎প্রজন্ম বড় হয় প্রজন্মের পথ ধরে
‎প্রজন্মের মৃত্যু নেই
‎যদি আজরাঈলও আসে।

***‎*

‎ক্ষুধা

‎মৃত্যু হাতে নিয়ে প্রজাপতিরা চিৎকার করছে
‎ত্রাণ কিংবা খাবার নয়; স্বাধীনতা চাই উড়িবার
‎নিরাপত্তা চাই নিরাপদে বেঁচে থাকার!
‎তাদের কীভাবে বোঝাবো—
‎পৃথিবীতে মৃত্যুর চাইতে বড় স্বাধীনতা আর নেই।

‎এসইউ/জিকেএস

