আব্দুল্লাহ নাজিম আল মামুনের তিনটি কবিতা
তামাশা
গাছের ডাল থেকে ফুল ঝরে পড়ার মতো
মৃত পাখিরা ঝরে পড়ছে উঠোনে
শহীদদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে ওহুদের প্রান্তর।
কারবালার ময়দান থেকে রক্ত-নদীর স্রোত
বয়ে এসেছে গাজায়, পবিত্র আল আকসায়।
তবুও মেরুদণ্ডহীন কবিরা লিখছেন
এই পৃথিবী কতই না সুন্দর!
****
ফিলিস্তিন
যেহেতু চাঁদ নেই আলো দেখা যাবে কী করে?
প্রত্যেকটি রাত কেটে যায় অন্ধকারে,
বিনিদ্রায়, আতঙ্কে।
কিছু জোনাকি পোকা দৌড়াদৌড়ি করে
সেগুলাই আলো, তারা, নক্ষত্র, প্রজন্মের সম্ভাবনা
সেই আলোকে নেভাতে চায় বোমার ছায়া
কিন্তু তারা জানে না প্রজন্ম বেঁচে থাকে চিরন্তন
প্রজন্ম বড় হয় প্রজন্মের পথ ধরে
প্রজন্মের মৃত্যু নেই
যদি আজরাঈলও আসে।
****
ক্ষুধা
মৃত্যু হাতে নিয়ে প্রজাপতিরা চিৎকার করছে
ত্রাণ কিংবা খাবার নয়; স্বাধীনতা চাই উড়িবার
নিরাপত্তা চাই নিরাপদে বেঁচে থাকার!
তাদের কীভাবে বোঝাবো—
পৃথিবীতে মৃত্যুর চাইতে বড় স্বাধীনতা আর নেই।
এসইউ/জিকেএস