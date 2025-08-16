চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবকের মৃত্যু

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুবকের মৃত্যু
চট্টগ্রামের হাটহাজারী পৌরসভার মিরেরহাট বাজারে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম হাবিবুর রহমান হাবিব (২৪)। তিনি পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের শায়েস্তা খাঁ পাড়ার আবদুল মোনাফ কালু সওদাগরের ছেলে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাটহাজারী-নাজিরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, শুক্রবার রাতে মোটরসাইকেলে করে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন হাবিব। পরে আশপাশের লোকজন গুরুতর আহত হাবিবকে উদ্ধার করে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাটহাজারী মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার (উপ-পরিদর্শক) নাজমুল হাসান বলেন, গতকাল রাতে সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই। সেখানে গেলে ভিকটিমের সঙ্গে থাকা কেউ কোনো তথ্য না দিয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
আজ শনিবার বেলা ১১টায় শায়েস্তা খাঁ পাড়ার ঈদগাহ মাঠে হাবিবের নামাজে জানাজা হয়। পরে তাকে পারিবারিক কবরস্থান দাফন করা হয়।
