মাইটিভির চেয়ারম্যান গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৮:০৫ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন সাথী

বেসরকারি টেলিভিশন মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন সাথীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে রাজধানীর গুলশানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ডিবির যুগ্ম কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম।

তিনি জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানায় একটি হত্যা মামলার আসামি নাসির উদ্দীন সাথী। সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

