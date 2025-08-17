ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত
খাবার নেই, ওষুধ নেই, শিশুরাই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী
বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এসওয়াই রামাদান গাজায় চলমান মানবিক সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ‘খাবার নেই, ওষুধ নেই। শিশুরাই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী।’
রোববার (১৭ জুলাই) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
বাংলাদেশ জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থন তাদের কাছে এক অনন্য প্রেরণা।
রাষ্ট্রদূত রামাদান বলেন, বাংলাদেশ সরকার ফিলিস্তিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক বাংলাদেশি মানুষ খাবার ও ওষুধের জন্য অর্থ পাঠাচ্ছেন। আমাদের মানুষ জানে এই সাহায্য বাংলাদেশ থেকে আসছে। আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। এজন্য তিনি বাংলাদেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানান।
রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে আরও বেশি ফিলিস্তিনি পণ্য আমদানি করার বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানান।
তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ করেন এবং সরকারের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন।
প্রধান উপদেষ্টা ফিলিস্তিনের প্রতি বাংলাদেশের সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমাদের জনগণ আপনাদের পাশে আছে। সরকার এই সমর্থন অব্যাহত রাখবে।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনে আরও অনেক দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে।
এমইউ/জেএইচ