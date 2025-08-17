২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬২৯

২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬২৯
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আরও ১০১২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৬১৭ জন।
রোববার (১৭ আগস্ট) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১০১২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য ঘটনায় ৬১৭ জন। মোট গ্রেফতার ১৬২৯ জন।
অভিযানে বিদেশি পিস্তল ৩টি, এয়ারগান ১টি, এলজি ৭টি, দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক ১টি, রিভলবার সাদৃশ্য বন্দুক ১টি, রিভলবার সাদৃশ্য গান ১টি, রিভলবার সাদৃশ্য সিলভার রঙের গান ১টি, লিডবল কার্তুজ ২১টি, গুলি ১৭ রাউন্ড, কার্তুজ ৩টি, খালি ম্যাগজিন ৩টি, ৪৪ ক্যালিবারের ফায়ার্ড কার্তুজ সাদৃশ্য ৭টি, লোহার ছোরা ১টি, হাসুয়া ৩টি, ড্যাগার ৬টি, নাইট্রোজেন কার্টিজ ৯টি এবং বোমা বানানো যন্ত্রপাতি ২ বাক্স উদ্ধার করা হয়েছে।
কেআর/জেএইচ/জিকেএস