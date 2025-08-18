ঢাকা ওয়াসার এক প্রকল্পের ব্যয় বাড়লো ২ হাজার ৮২৬ কোটি টাকা

ঢাকা ওয়াসার এক প্রকল্পের ব্যয় বাড়লো ২ হাজার ৮২৬ কোটি টাকা
ভূ-উপরিস্থ পানি পরিশোধন করে তা সরবরাহের এক প্রকল্পে ৩৫ শতাংশ ব্যয় বাড়িয়ে অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এতে ঢাকা ওয়াসার এই প্রকল্পে ব্যয় বাড়ছে ২ হাজার ৮২৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।
রোববার (১৭ আগস্ট) চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় একনেক সভায় এ প্রকল্পের সংশোধন করে অনুমোদন দেওয়া হয়। বাড়ানো হয় প্রকল্পের মেয়াদও। এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা এবং একনেক চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
ঢাকা ওয়াসার এ প্রকল্প মূলত নেওয়া হয়েছিল ভূ-উপরিস্থ পরিশোধিত পানি সরবরাহের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করতে। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের মূল খরচ ধরা হয়েছিল ৮ হাজার ১৫১ কোটি ৭ লাখ টাকা।
প্রথম সংশোধনীতে এসে ব্যয় কমিয়ে প্রকল্পের খরচ ধরা হয় ৮ হাজার ১৪৬ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। দ্বিতীয় সংশোধনীতে কমানো হয় ফের ৪৬ লাখ টাকা। এরপর এবার এসে তৃতীয় সংশোধনীতে এক লাফে বাড়ানো হলো দুই হাজার ৮২৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।
- আরও পড়ুন
রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর নির্দেশনা নিয়ে মুখ খোলেনি মন্ত্রণালয়
ঢাকা কাস্টমসের ২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রধান উপদেষ্টা-দুদকে অভিযোগ
একনেক সভা পরবর্তী ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, একটা বড় প্রকল্প নিয়ে আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছিল- ওটা হলো ঢাকা ওয়াসার একটা বড় প্রকল্প। এটা বোধহয় ২০১৩ (২০১৪) সালে শুরু হয়েছে। এটা হলো ঢাকার ভূ-গর্ভস্থ পানি তো আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। কাজেই আমাদেরকে যে করেই হোক ভূপৃষ্ঠের পানি পরিশোধন করে ব্যবহার করতে হবে।
তিনি বলেন, কিন্তু ঢাকার আশপাশে তো পরিশোধনযোগ্য পানি নেই কোনো নদীতে। এটা বোধহয় মেঘনা নদী থেকে, দুই-তিনটা জায়গা থেকে পরিশোধনাগার করে ওখান থেকে এগুলো পাইপলাইনে আনার প্রকল্প।
তবে এ প্রকল্প অনেকদিন ধরে চলছে। শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন আবার আরও সাত-আট বছরের জন্য বাড়ানো হচ্ছে প্রকল্পের মেয়াদ। এর মেয়াদ ২০২৭ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে জানান উপদেষ্টা।
তবে এর খরচ বাড়ানো নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনেরও প্রশ্ন আছে তুলে ধরে এর কারণ অনুসন্ধান করা হবে বলে জানান ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, এটা খুবই একটা প্রয়োজনীয় প্রকল্প। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে এতবার সংশোধন করতে হচ্ছে, এত সময় ক্ষেপণ হচ্ছে এবং আমাদের ধারণা ওয়াসার এ প্রকল্প এতে অনেক খুব সম্ভবত অনিয়ম হয়েছে। পরিকল্পনার তো অভাব হয়েছেই। তা না হলে এতদিন কেন সময় লাগবে।
এমওএস/কেএসআর