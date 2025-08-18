  2. জাতীয়

সংসদীয় সীমানা পুনর্নির্ধারণে আপত্তি শুনানি শুরু রোববার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সংসদীয় এলাকাগুলোর পুনর্নির্ধারিত খসড়া সীমানা বিষয়ে দাবি-আপত্তির শুনানি আগামী ২৪ আগস্ট থেকে শুরু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এ শুনানি হবে। চারদিনের এ শুনানি চলবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত।

শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিব উপস্থিত থাকবেন।

সোমবার (১৮ আগস্ট) ইসির উপসচিব মাহবুব আলম শাহ সই করা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নির্ধারিত দিনে আপত্তিকারীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কৌঁসুলিকে যথাসময়ে শুনানিতে উপস্থিত থাকতে হবে।

২৪ আগস্ট কুমিল্লা অঞ্চলের ১৮টি আসনের বিপরীতে ৬৮৩টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। ২৫ আগস্ট খুলনা অঞ্চলের ৯৮টি ও বরিশাল অঞ্চলের ৩৮১টি এবং চট্টগ্রামের ২০টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। ২৬ আগস্ট ঢাকা অঞ্চলের ৩১৬টি আসনের দাবি-আপত্তি এবং ২৭ আগস্ট রংপুরের ৭টি, রাজশাহীর ২৩২টি, ময়মনসিংহের ৩টি, ফরিদপুরে ১৮টি ও সিলেট অঞ্চলের ২টি আসনের দাবি-আপত্তি বিষয়ে শুনবে ইসি।

২৪ আগস্ট দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, ৩ ও ৫; আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটায় কুমিল্লা-৬, ৯, ১০, ১১; সাড়ে তিনটা থেকে ৫টা পর্যন্ত নোয়াখালী-১, ২, ৪, ৫; চাঁদপুর-২ ও ৩, ফেনী-৩, লক্ষ্মীপুর-২ ও ৩ আসনের শুনানি হবে।

২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সাতক্ষীরা-৩, ৪, যশোর-৩,৬, বাগেরহাট-১,২ ও ৩; আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঝালকাঠি-১, বরগুনা-১, ২, পিরোজপুর-১, ২, ৩; চট্টগ্রাম-৩, ৫, ৮, ১৯; খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান আসনের শুনানি হবে।

২৬ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মানিকগঞ্জ-১, ২, ৩; নরসিংদী-৪, ৫; নারায়ণগঞ্জ-৩, ৪, ৫; আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঢাকা-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯ আসনের শুনানি হবে।

২৭ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পঞ্চগড়-১, ২; রংপুর-১, কুড়িগ্রাম-৪, সিরাজগঞ্জ-২, ৫, ৬, পাবনা-১; আড়াইটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টাঙ্গাইল-৬, জামালপুর-২, কিশোরগঞ্জ-১, সিলেট-১, ফরিদপুর- ১, ৪, মাদারীপুর-২, ৩; শরীয়তপুর-২ ও ৩ আসনের শুনানি করবে ইসি।

শুনানি শেষে রায় ইসির আইন শাখা থেকে সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

গত ১০ আগস্ট পর্যন্ত মোট ৮৩টি আসনের সীমানা নিয়ে এক হাজার ৭৬০টি দাবি-আপত্তি জমা পড়ে ইসিতে৷ এগুলো নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করবে ইসি।

৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভোটার সংখ্যার সমতা আনতে গিয়ে গাজীপুরের একটি আসন বাড়িয়ে ৬টি করা হয় এবং বাগেরহাটের আসন চারটি থেকে কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়।

