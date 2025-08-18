সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক
সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. শহীদুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তার বিরুদ্ধে ‘ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির’ মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয়, ‘রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তি’ সম্পাদন এবং ‘অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে পাচারের’ অভিযোগ রয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এর আগে রোববার (১৭ আগস্ট) তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। দুদকের উপপরিচালক সোহানুর রহমানকে সাবেক এ আমলার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়, তিনি (শহীদুল হক) দায়িত্বে থাকাকালে ‘ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রভাব খাটিয়ে’ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় করেছেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তি’ সম্পাদন এবং ‘অবৈধ সম্পদ অর্জন ও বিদেশে পাচারের’ অভিযোগও উঠেছে।
দুদকের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বলেন, অভিযোগগুলো প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
পররাষ্ট্র ক্যাডারের এ কর্মকর্তা বিশেষ ছুটি নিয়ে ২০০১ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাইরে ছিলেন। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে তাকে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। এর আগে তিনি দীর্ঘদিন জেনেভায় জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব শাখার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
