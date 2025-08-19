  2. জাতীয়

সারাদেশে বুধবার থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩১ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
সারাদেশে বুধবার থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
সারাদেশে বুধবার থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা/ছবি- জাগো নিউজ

মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হওয়ায় আগামীকাল থেকে সারাদেশে বৃষ্টি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এ সময় সারাদেশে গরম কমতে পারে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীকাল বুধবার রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিনেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

এ সময় সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সেঃ কমতে পারে।

আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানিয়েছেন, আগামীকাল থেকে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আছে। তবে রাজশাহী ও ময়মনসিংহ এ বৃষ্টি কিছুটা কম থাকতে পারে। এই বৃষ্টির এই প্রবণতা ২ থেকে ৩ দিন অব্যাহত থাকতে পারে।

তিনি জানান, মঙ্গলবার ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

সোমবার সকাল ৬টা থেকে আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে। মঙ্গলবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সিলেটে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আরএএস/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।