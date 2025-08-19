শাহজালাল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ
চেকইন লাগেজে সোনার গহনা বহনের আগে এয়ারলাইন্সকে জানাতে হবে
আকাশপথে ভ্রমণে সোনার গহনা বা মূল্যবান জিনিসপত্র বহন করা নিয়ে বেশকিছু নিয়মের কথা জানিয়েছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী বিমানে সোনার গহনা বা মূল্যবান জিনিসপত্র চেকইন লাগেজে বহন নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু একান্তই আনতে হলে বিষয়টি অবশ্যই এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৪ আগস্ট ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের আগমনী ফ্লাইট (বিএস-৩৫০) এর যাত্রী মো. সোহাগ সকাল ৫টা ২০ মিনিটে আবুধাবি থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন করেন।
আনুমানিক ৯টা ১৫ মিনিটের সময় ওই যাত্রীকে আন্তর্জাতিক আগমনী টার্মিনালের ক্যানোপি-১ এলাকায় তার লাগেজ থেকে মালামাল চুরির অভিযোগসহ কান্নারত অবস্থায় পাওয়া যায়।
যাত্রী দাবি করেন, তার লাগেজ থেকে একটি পাওয়ার ব্যাংক, চার্জার, একটি সোনার চেইন এবং একজোড়া কানের দুল চুরি হয়েছে।
অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কোনো মালামাল হারায়নি বা চুরি যায়নি। যাত্রীর ব্যাগে (কাগজের কার্টন) থাকা পাওয়ার ব্যাংক আবুধাবি বিমানবন্দরে সিকিউরিটি আইটেম হিসেবে অপসারণ করে টেপ দিয়ে সিল করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য আইটেমের বিষয়ে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
যদিও ওই যাত্রী এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ছাড়া তার চেকইন লাগেজে সােনার গহনা নিয়ে আসেন, যা নিয়ম বহির্ভূত। তারপরও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিরাপত্তা, সেবার মান এবং অভিযোগের দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করতে সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ।
