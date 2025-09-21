  2. জাতীয়

ঢাকার আকাশে গুমোটভাব, যা বলছে আবহাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকার আকাশে গুমোটভাব ও কুয়াশার মতো অবস্থা বিরাজ করছে/ছবি: মাহবুব আলম

বিকেল থেকেই ঢাকার আকাশে গুমোটভাব ও কুয়াশার মতো অবস্থা বিরাজ করছে। সেই সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। এই সময়ে এমন পরিস্থিতি কেন তা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ঢাকার আকাশে যে গুমোট বা কুয়াশার মতো আবহাওয়া বিরাজ করছে, তার পেছনে মূলত ধুলা, আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন কাজ করছে।

তারা বলছেন, সাধারণত বৃষ্টিপাত হলে ধুলাবালি মাটিতে বসে যায়, কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় সেগুলো বাতাসে জমে স্তর তৈরি করছে। এর সঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় ধুলা আরও ঘন হয়ে ঝাপসা পরিবেশ তৈরি করছে।

আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ঢাকার আকাশে যে গুমোটভাব দেখা যাচ্ছে তা মূলত কয়েকটি কারণে তৈরি হয়েছে। এটি আসলে এক ধরনের সংমিশ্রণ। ধুলাবালি, আর্দ্রতা আর তাপমাত্রার পরিবর্তন একসঙ্গে মিলে আকাশকে ঘোলাটে করে তুলছে। ফলে কুয়াশার মতো পরিবেশ মনে হলেও আসলে এটি কুয়াশা নয়।

তিনি আরও বলেন, গতকালও এ ধরনের পরিস্থিতি ছিল। ভোরবেলায়ও আকাশ ঘোলাটে মনে হয়। আগে বর্ষার মেঘ থাকলে এই অবস্থা হতো না। এখন মেঘ না থাকায় আকাশ কখনো পরিষ্কার দেখা যায়, আবার কখনো ঘোলাটে দেখায়। দুই রকম চিত্র একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে। টানা বৃষ্টি কিংবা রোদ থাকলে এমন হতো না।

এদিকে বাংলা ঋতুতে এখন শরৎকাল। দেশে মৌসুমি বায়ু এখনো অবস্থান করছে। বর্ষা বিদায় নিচ্ছে।

