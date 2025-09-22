  2. জাতীয়

ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা দূরে ৫ নদী পুনঃখনন করবে সেনাবাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা/ফাইল ছবি

যশোর ও খুলনার ভবদহ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসনে পাঁচটি নদী পুনঃখনন করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এ জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) এবং সেনাবাহিনীর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পান্থপথে পানি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে পাউবোর পক্ষে যশোর পানি উন্নয়ন সার্কেল, খুলনার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক বি এম আব্দুল মোমিন এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের প্রকল্প পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মামুন উর রশিদ সই করেন।

প্রকল্পের আওতায় যশোর ও খুলনা এলাকার হরিহর নদীর ৩৫, হরি-তেলিগাতি নদীর ২০, আপারভদ্রা নদীর সাড়ে ১৮, টেকা নদীর সাত ও শ্রী নদীর এক কিলোমিটার অংশ পুনঃখনন করা হবে। এ জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৩৯ কোটি ৯৮ লাখ ১৯ হাজার টাকা। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী ডেলিগেটেড প্রকিউরমেন্ট বা অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

নদী খননের পাশাপাশি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং খননে পাওয়া মাটি সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনগণের চলাচলের রাস্তা হিসেবে ব্যবহারযোগ্য করা হবে। পরিবেশবান্ধব পুনঃখনন নিশ্চিত করতে টার্ফিং ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হবে।

সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে পাউবোর মহাপরিচালক মো. এনায়েত উল্লাহ বলেন, ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। পাউবো এবং সেনাবাহিনী যৌথভাবে কাজটি বাস্তবায়ন, তদারকি ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে। কাজ সম্পন্ন হলে এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসনে বড় পরিবর্তন আসবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পাউবোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আমিনুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর স্টাফ অফিসার-১ (পরিকল্পনা) লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানভীর আহমেদ, যশোর পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী পলাশ কুমার ব্যানার্জী ও সেনাবাহিনীর প্রকল্প কর্মকর্তা মেজর গাজী নাজমুল হাসান।

