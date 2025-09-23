ইউনূসের সঙ্গে নিউইয়র্কে নিহত পুলিশ কর্মকর্তার পরিবারের সাক্ষাৎ
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নিউইয়র্কে নিহত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের পরিবারের সদস্যরা। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে অবস্থানরত হোটেলে তারা সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাতে দিদারুল ইসলামের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টা গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং তার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, দিদারুল ইসলামের আত্মত্যাগ ও সেবার মানসিকতা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের জন্য গর্বের বিষয়।
আরও পড়ুন
নিউইয়র্কে অফিস ভবনে গুলি, বাংলাদেশি অভিবাসীসহ নিহত ৪
অন্যদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন ‘সাহসী’ বাংলাদেশি, ‘নায়ক’ বললেন মেয়র
অধ্যাপক ইউনুস নিহত কর্মকর্তার পরিবারের খোঁজখবর নেন এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের কল্যাণে সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
এমইউ/এমআইএইচএস/জিকেএস