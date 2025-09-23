ইতালি পাঠানোর নামে হাতিয়ে নেয় শত কোটি টাকা, চক্রের হোতা গ্রেফতার

ইতালি পাঠানোর নামে হাতিয়ে নেয় শত কোটি টাকা, চক্রের হোতা গ্রেফতার
ইতালিতে লোভনীয় বেতনে চাকরি ও সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোর নাম করে প্রতারণার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে শত কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় প্রতারণা ও মাদক কারবার চক্রের এক নারী হোতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তার নাম জোছনা খাতুন (৩৫)।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর কাফরুলের ইব্রাহিমপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।
জসীম উদ্দিন খান বলেন, প্রতারণার অভিযোগে রাজধানীর পল্টন থানায় করা একটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি জোছনা খাতুন। এর আগে চক্রের আরেক সদস্য মিলন মিয়াকে ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
তদন্তে জানা গেছে, বিদেশে পাঠানোর নামে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নেওয়ার পর তাদের হাতে ভুয়া ভিসা ধরিয়ে দেওয়া হতো। অনেক ক্ষেত্রে পাসপোর্ট আটকে রেখে হয়রানি করা হতো।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান আরও বলেন, প্রতারক চক্রটির নেটওয়ার্ক নড়াইল, ফরিদপুর, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত। ইতিমধ্যে শতাধিক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বেশকিছু অ্যাকাউন্টে লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে।
পুলিশ কর্মকর্তা জসীম উদ্দিন বলেন, গ্রেফতারের পর জোছনা খাতুন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রতারণার কথা স্বীকার করেছেন। এছাড়া তার মাদক কারবারিতে জড়িত থাকার তথ্যও পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্তে তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
