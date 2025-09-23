পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে খেলার মাঠ থেকে বস্ত্র মেলা উচ্ছেদ
পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) নিজস্ব খেলার মাঠে অবৈধভাবে বসানো বস্ত্র মেলা উচ্ছেদ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ উচ্ছেদ করা হয়।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ডিএসসিসির পেজে দেওয়া এক পোস্টে জানানো হয়, অভিযানের পর মাঠটি পরিষ্কার করা হয়। এটি শিশুদের খেলার জন্য পুনরায় উন্মুক্ত থাকবে।
এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বাহাদুরশাহ পার্কের চারপাশ ও সংলগ্ন এলাকার ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে রাখা সব অবৈধ স্থাপনা ও দোকানপাট উচ্ছেদ করে ডিএসসিসি। পরে ফুটপাত ও রাস্তা পরিষ্কার করা হয়।
এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মো. তোজাম্মেল হোসেন উপস্থিত থেকে ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগিতা করেন। জনস্বার্থে এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।
